ARB Preparatorio: Se retoma la actividad oficial

(Por: Básquet Total) – La Asociación Rafaelina de Básquet confirmó el reinicio del Torneo Preparatorio de Primera División, el cual había sido suspendido durante los últimos dos fines de semana debido a las restricciones definidas por la pandemia del coronavirus.

Debido a que la Municipalidad de Sunchales había decidido que los clubes de la ciudad no entrenen en lugares cerrados, desde la ARB se decidió parar la competencia hasta el 30 de abril, pero finalmente los planteles de Primera División recibieron el OK para llevar a cabo las prácticas y esto permitirá que vuelva la competencia.

En donde habrá un cambio será en la fecha a disputar, ya que para evitar tener que jugar partidos en Sunchales, se adelanta la Sexta Fecha, la cual se jugará bajo el siguiente cronograma:

Domingo 25 de abril

– 20.00: Independiente vs. Unión.

– 20.30: Argentino Quilmes vs. Libertad.

– 20.30: Peñarol vs. Sportivo Ben Hur.

– 20.30: 9 de Julio vs. Atlético.