LRF Inferiores – F3: Dispares resultados de los equipos de la ciudad

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de Primera A, certamen organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol, puso en disputa su Tercera Fecha. Unión se midió con Ferro y Libertad hizo lo propio con Atlético Rafaela. Aquí repasamos todos los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada elenco:

Quinta División:

– Ferro 2 – Unión 0.

– Libertad 0 – Atlético de Rafaela 2.

Sexta División:

– Ferro 0 – Unión 1 (Uriel Funes).

– Libertad 1 (Lautaro Lastra) – Atlético de Rafaela 1.

Séptima División:

– Ferro 1 – Unión 0.

– Libertad 0 – Atlético de Rafaela 1.

Octava División:

– Ferro 2 – Unión 3 (Matías Bertero x 2 y Mateo Bujonok).

– Libertad 2 (Brian Crespín x 2) – Atlético de Rafaela 0.

Novena División:

– Ferro 0 – Unión 0.

– Libertad 1 (Tobías Espíndola) – Atlético de Rafaela 2.

Novena Especial:

– Ferro 0 – Unión 2 (Milton Cristaldo y Gino Villa).

– Libertad 0 – Atlético de Rafaela 3.

Infantiles 2009:

– Unión 1 (Juan Scarafía) – Ferro 0.

– Atlético de Rafaela 8 – Libertad 1 (Augusto Turco).

Infantiles 2010:

– Unión 0 – Ferro 0.

– Atlético de Rafaela 8 – Libertad 1 (Lorenzo González).

Próxima fecha (4ª):

> Peñarol vs Libertad.

> Atlético de Rafaela vs Independiente San Cristóbal.

> Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado.

> Unión vs Ben Hur.

> Argentino Quilmes vs 9 de Julio.