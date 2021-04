Bosco confirmó su incorporación al equipo de salud Municipal

(Por: Radio Sunchales) – «Surgió la posibilidad de formar parte del equipo en representación de la Municipalidad, puesto que de todos los miembros, yo estaba un poco descolgado ya que los demás integrantes lo hacían en nombre de entidades locales. Se oficializó esto y a partir de este punto, me fui involucrando más en diferentes tareas relacionadas con el Covid», comentó Bosco. Lo hizo en un contacto telefónico mantenido con «El Mismo Idioma», el cual sirvió para presentarlo formalmente como nuevo Referente Covid del Municipio local.

Entre los temas a más largo plazo, Bosco comentó que también recibió el pedido del Intendente Gonzalo Toselli de poder diagramar un plan a futuro, aunque lógicamente, esto deberá ir de la mano con el avance de la pandemia.

Acerca de la demora en sumarse a este grupo, reconoció que «acaso fue culpa mía porque fui sumando otras responsabilidades y esto hizo que más allá de las invitaciones que me hacía el Intendente, no le diera una respuesta positiva». En este sentido, el ex funcionario de salud pública con experiencia local, regional y provincial, destacó que continúa con las atenciones habituales, tanto en el área pública como privada.

El nivel de activos y la segunda ola

«No hemos llegado al pico de la segunda ola, lo estamos esperando para los próximos 15 o 30 días. Estamos en pleno ascenso, por eso desde hace un tiempo venimos diciendo que hay que tomar previsiones», señaló acerca de este tema en particular, refiriendo que las proyecciones en esa instancia dan un estimado de cerca de 40 casos diarios.

«Las medidas adoptadas, logramos amesetar el ritmo diario del ascenso. No obstante, si tenemos 30 casos diarios como hasta ahora, tendremos tanto el hospital como el centro de cuidados críticos llenos, con las complicaciones de derivación que ya conocemos», agregó.

En este sentido, reconoció que la actualidad muestra que se han limitado los casos diarios aunque continúan en un rango elevado.

«Estamos agregando cuatro camas más en el hospital y la verdad es que ha llegado el tiempo de paniquear un poco a la población porque a través de la buena comunicación estamos viendo que no se llega a buen puerto», insistió y acotó que «más allá de los esfuerzos que hacemos, el virus se replica de forma exponencial y que el nosocomio tiene limitaciones de espacio y profesionales».

Por otra parte, dejó tranquilidad acerca de la provisión de oxígeno, elemento fundamental para el funcionamiento del hospital y la atención de las personas internadas. En este sentido, comentó que efectuaron una modificación en la logística a fin de asegurar la provisión de este elemento, remitiendo un camión para su búsqueda.