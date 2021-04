Concejo: Proponen la construcción colectiva de un Plan Integral de Género

(Por: Prensa Concejo) – El jueves 29 de abril, el Concejo Municipal de Sunchales aprobó la Ordenanza que establece la construcción colectiva del Plan Integral de Género de Sunchales, con el fin de generar y garantizar las condiciones necesarias y suficientes para que la ciudadanía acceda a los derechos en igualdad de condiciones y los ejerza sin violencias ni discriminación.

Esto deberá ser propiciado de manera conjunta por el Ejecutivo Municipal y el Cuerpo Legislativo.

“La violencia por motivos de género se ha convertido en los últimos tiempos en una de las problemáticas más graves para la sociedad. Con el objeto de avanzar en su erradicación en 2009 se sanciona la Ley 26.485 que se denomina de ‘Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres’. Si bien se ha avanzado en la visibilización de la problemática, aún seguimos teniendo que lamentar víctimas”, fundamentó la concejala Andrea Ochat, autora del proyecto aprobado.

Luego expresó también que a “nivel local se vienen llevando a cabo intervenciones, acciones varias tendientes a combatir la violencia de género, pero se hace evidente que ello no alcanza y frente a la magnitud y complejidad de esta problemática, que nos atraviesa como sociedad, es necesario construir una respuesta colectiva, coordinada, articulada, que atienda la diversidad de voces, de necesidades y de experiencias”.

Por su parte, la concejala Luciana Paredes afirmó que “la nueva Ordenanza se convierte en una herramienta pacificadora, ya que la violencia de género es un exponente más de la violencia que vive la sociedad. Necesitamos como comunidad generar espacios de intercambio donde repensemos estas prácticas violentas y podamos cambiar nuestra realidad del día a día. Una herramienta que permita la participación de las organizaciones civiles y el Estado de manera horizontal, que se puedan sentar a debatir, es un avance muy importante que celebro”.

Puntos destacados de la Ordenanza aprobada

La construcción del Plan Integral de Género es participativa y transversal y tiene como objeto la elaboraciónn de políticas públicas equitativas e inclusivas, que deben ser el resultado de un proceso donde sean escuchadas las voces de la ciudadanía y debe contener además las acciones y herramientas de seguimiento y evaluación de las mismas.

Mesa de Coordinación del Plan

Para la construcción, seguimiento y evaluación del Plan, el Departamento Ejecutivo Municipal debe generar un espacio institucional de trabajo denominado “Mesa de Coordinación del Plan”, la que es responsable de llevar adelante las acciones tendientes a la elaboración, monitoreo y evaluación.

Actores que conformarán la Mesa de Coordinación

Respondiendo a los principios de transversalidad y participación, la conformación de la Mesa debe incluir a: Departamento Ejecutivo Municipal, con representantes de todas sus secretarías y subsecretarías; Concejo Municipal; Hospital y Centros de Salud; Comisaría local; Comisaría de la Mujer; Centro Territorial de Denuncias; instituciones y organizaciones que trabajen las cuestiones de género y aborden la temática desde el enfoque de Derechos Humanos; e instituciones del ámbito educativo/ académico.

Alcance

El Plan Integral de Género debe contemplar desde el abordaje integral a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en situación de violencias por motivo de género, la modificación de las condiciones estructurales que las afectan, hasta los aspectos sociales y culturales, políticos e institucionales que confluyen en la realidad de la violencia de género.

Ejes estratégicos para el abordaje de la violencia de género

– Prevención.

– Asistencia y abordaje integral.

– Proteger y fortalecer el acceso a la justicia.

– Diagnóstico, informe y generación de estadísticas.

Objetivos de la elaboración e implementación del Plan Integral de Género

– Promover la no discriminación y el respeto de los derechos humanos.

– Realizar acciones de Gobierno que tiendan a transformar las asimetrías entre los géneros.

– Promover contenidos de igualdad de género y derechos en los concursos en la Administración Pública.

– Garantizar el trato no sexista e igualitario al interior de la administración pública local y en la atención a la ciudadanía.

– Utilizar lenguaje y simbolizaciones gráficas no sexistas y no discriminatorios en discursos públicos y en la comunicación de los actos del Gobierno local.

– Visibilizar y monitorear la inclusión de las políticas de igualdad de género en el presupuesto local.

– Promover la participación ciudadana con el fin de que la política pública de igualdad de género responda a la realidad local.

– Promover un abordaje integral de género que contemple y garantice el acceso y el ejercicio de derechos igualitarios en la comunidad, a través del rol activo y presente del Estado.