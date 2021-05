TFB – F13: Los Tigres se recuperaron ante 9 de Morteros

(Por: Prensa Libertad) – Los pibes aurinegros, a pesar de sufrir tres ausencias (Alonso, Boscacci y Ortiz), cosecharon su segundo triunfo de visitante en la temporada, al derrotar a 9 de Julio por 83 a 88 en el Polideportivo «Carlos Palito Cerutti».

Gran tarea colectiva de Libertad con un último período no apto para hipertensos. La visita perdía 81 a 80 a falta de 1’12» para el cierre pero dos triples consecutivos de Peterlín y Quiroga sellaron la victoria liberteña en tierras cordobesas.

Nicolás Quiroga fue el hombre más valioso de la noche con 25 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias. Nicolás Chiaraviglio aportó 15 unidades y fueron claves en el último capítulo los bases Mateo Pérez y Gabriel Peterlín que aportaron 12 puntos entre los dos en los 10 minutos más calientes del duelo.

Síntesis

9 De Julio 83: García 14, Conti 8, Robledo 12, Riquelme 3 y Cabrera 21 (FI); Cañete 8, Bruera 8, Costamagna 9. DT: César Sobrero.

Libertad 88: Reynozo 6, Pérez 11, Chiaraviglio 15, Quiroga 22 y Porporato 4 (FI), Breques 7, Peterlín 5, Barbieri 7 y Maretto 10. DT: Nicolás Schierano.

Parciales: 22-22; 40-39 (18-17); 59-62 (19-23) y 83-88 (24-26).

Estadio: Polideportivo Carlos Palito Cerutti.

Resultados de anoche

> Sp. Suardi 92 – 82 Gimnasia.

> Sp. Avellaneda 66 – 76 Bell.

> 9 de Morteros 83 – 88 Libertad.

> Independiente 91 – 57 9 de Río Tercero.

> Sport Club 110 – 80 Timbúes.

Posiciones: 9 de Río Tercero 22, Sp. Suardi 21, Gimnasia, 9 de Morteros y Sport 19, Independiente y Bell 18, Libertad 17, Sp. Avellaneda 16, Timbúes 14

Próximos partidos

> Domingo 2:

– Independiente (Oliva) vs. Sp. Suardi.

> Martes 4:

– Gimnasia vs. Sport Club.

> Miércoles 5:

– Sp. Avellaneda vs. Sp. Suardi.

– 9 de Río Tercero vs. Bell.

– Libertad vs. Independiente.

– Timbúes vs. 9 de Morteros.

> Viernes 7:

– Bell vs. Sp. Suardi.

– Sport Club vs. Sp. Avellaneda.

– 9 de Morteros vs. Gimnasia.

– Independiente vs. Timbúes.

– 9 de Río Tercero vs. Libertad.