El COS Atilra ya no tiene camas disponibles para internación

(Por: Radio Sunchales) – El Gerente de Clínica Atilra Diez de Setiembre, Walter Zurrian, confirmó que al día de hoy, el sector no cuenta con ninguna cama disponible en la Uti Covid. Esto hace que, ante la necesidad de una nueva internación, necesariamente se deberá realizar una derivación.

Esta situación no es nueva puesto que ya en días anteriores se registró una ocupación total de las camas disponibles, aunque la misma pudo sortearse.

«No se ha preparado el sistema para esto, cuando hubo una baja de casos no se avanzó en estas cuestiones, no lo ví a esto en Sunchales», refirió para luego ejemplificar que por ejemplo, hasta no hace mucho las atenciones en el hospital se hacían al aire libre, bajo un árbol. Al respecto, afirmó que más allá de las cuestiones entre profesionales, no existe un contacto diario o estrecho con el Intendente, mientras que se advierten mejoras, gestiones y crecimiento de camas e insumos en Rafaela, los cuales son gestionados por el arco político, mientras que aquí se desconoce si se están llevando adelante este tipo de alternativas.

Zurrian fue muy crítico también acerca del rol que están cumpliendo las autoridades locales. «Nos sentimos un poco solos muchas veces», sostuvo, tras comentar algunos requerimientos y pedidos que fueron cursados pero en los cuales no tuvieron respuesta alguna.

