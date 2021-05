Tarjeta Única de Ciudadanía: Continúa el reempadronamiento para titulares

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección Provincial Programa Alimentario, recuerda que está vigente el reempadronamiento para titulares de la Tarjeta Única de Ciudadanía y que a la fecha no realizaron el trámite.

Con el objeto de facilitar dicho trámite, la provincia habilitó el número gratuito 0800-345-5661, en el que recibirán orientación para poder completar la gestión.

Deben comunicarse al mismo:

– Titulares que no poseen teléfono o éstos no sean compatibles para bajar la aplicación y no tengan familiares que posean un teléfono válido para realizar el trámite.

– Todos los titulares que no pudieron realizar el reempadronamiento por motivos varios (errores en el padrón de DNI, datos inconsistentes, etc.).

El reempadronamiento, también se puede realizar a través del sitio web del Banco de Santa Fe; https://www.bancosantafe.com. Luego se recibirá un mensaje de texto, en el celular informado previamente, para completar y finalizar el trámite.

Importante:

> El reempadronamiento es obligatorio para mantener el beneficio.

> Sólo podrán reempadronarse los actuales titulares de la tarjeta.

En caso de dudas, también se podrán canalizar consultas a través de WhatsApp; 0341 – 6170678, 0342- 4578952 y al correo electrónico: info@pluspagos.com