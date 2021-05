El Soem celebra sus 51 años de vida

Si algo le queda aún pendiente al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la ciudad es poder celebrar su Cincuentenario tal como corresponde a una fecha de tal magnitud. No obstante, esto no quita que no hayan estado preparando diferentes acciones, enfocándose en múltiples obras que ya comienzan a ver la luz, tal el caso del «Paseo del Cincuentenario», entre otras, mientras llega esta fecha y se transita el 51º aniversario.

Mientras se avanza, se espera por la oportunidad adecuada para poder evocar dicha fecha tan significativa, aunque esto dependerá principalmente de la situación de pandemia que dicta nuestras habilitaciones y restricciones.

Transcurría el 9 de mayo de 1970 cuando comenzaba a funcionar el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de nuestra ciudad. Atrás quedaba un camino de consultas, capacitaciones y preparación junto a los compañeros de Rafaela que ya tenían una mayor experiencia.

El futuro seguramente quedó lejos de lo que pensaron Pedro Santillán, Julián Leguizamón, Segundo Díaz, Rodolfo Bongiovanni y Florindo Zeballos, integrantes de la primera Comisión Directiva.