Restricciones: El Municipio se adhiere al último Decreto Provincial

A más de 48 horas de conocido el Decreto Provincial Nº 458/21 y tras una jornada cargada de tensión y reuniones, el Municipio dio a conocer que la ciudad se adhiere a la normativa. Así de simple, una limitada publicación en Facebook y el mismo comunicado vía Whatsapp.

De esta manera, con apenas un puñado de palabras, no se dice pero se deja entrever que desde mañana y hasta el venidero 21 del corriente mes, los clubes deberán tener sus puertas cerradas, así como también gimnasios y espacios religiosos bajo techo (los detalles del Decreto se pueden consultar haciendo clic aquí).

Teniendo en cuenta el rol de contención que tienen clubes (y por extensión, vecinales y demás espacios recreativos donde ya no pasa solamente por la práctica deportiva sino también la copa de leche y otras acciones sociales) se esperaba una mayor explicación acerca de lo decidido. Más aún teniendo en cuenta que el Decreto aludido fue presentado el sábado y recién esta noche se resolvió esta adhesión, quedando la duda flotando acerca de qué ocurrió hoy durante el día ¿porqué no se aplicó la normativa? ¿qué cambió para que hoy no se haya implementado y mañana si? ¿Porqué no se explicó, placas mediante como en anteriores comunicados, cuáles eran las modificaciones para que exista claridad informativa?

Lamentablemente, éstas son cuestiones de análisis que pueden responder quienes integran los ámbitos de decisión. Mientras tanto, en redes sociales, diferentes espacios incluidos en los rubros alcanzados, continuaron haciendo trascender su descontento hacia la iniciativa expresando «no somos parte del problema» y asumiendo una postura contraria, la cual seguramente ahora deberá ser revisada para no exponerse a sanciones.

Acaso también los 55 nuevos positivos confirmados en la jornada hayan tenido un peso importante en la adhesión puesto que el transcurrir de los días permite advertir cantidades similares de contagios sin un descenso marcado de la curva como se pretende lograr.