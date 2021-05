Tenis: Paula Ormaechea y una despedida de Parma con sabor a victoria

Luego de haber tenido un gran fin de semana, logrando acceder al Cuadro Principal del WTA 250 de Parma, Italia, la sunchalense Paula Ormaechea tuvo una ajustada derrota en Primera Ronda. Fue por un doble 6-4 ante la francesa Caroline Garcia, actual 53ª y ex 5ª del listado mundial.

Ubicada en el puesto 287 del mundo, la sunchalense había ingresado a la qualy como última alterna y ganado sus dos partidos contra jugadoras mejor rankeadas, la rusa Varvara Flink (181ª) y a la suiza Stefanie Voegele (131ª).

Para dimensionar el buen fin de semana que había tenido Ormaechea hay que destacar que fue la primera qualy de nivel WTA que consiguió atravesar en casi dos años -la última vez lo había hecho en julio de 2019, en Jurmala, Letonia, cuando pasó los dos partidos de la clasificación y ganó la primera rueda antes de perder en octavos de final con la serbia Nina Stojanovic.

Ex 59ª del escalafón internacional, su mejor colocación lograda en octubre de 2013, la santafesina de 28 años no pudo este lunes ante Garcia, aunque fue un paso al frente en la búsqueda de su mejor versión. «Con el ranking que tengo no veo la hora de que las cosas empiecen a salir un poco mejor. Pasé por un montón de momentos; fueron meses, meses y meses de esperar esto. Siempre es lindo jugar un nivel más alto y saber que una está ahí», había expresado.