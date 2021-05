Sociedad Rural y un informe económico sobre el impacto de la producción

1 de 6

El sector agropecuario de Sunchales aportó durante el año 2020 solamente por retenciones, cerca de $ 200.000.000

(Por: Sociedad Rural Sunchales) – Con motivo de estar transitando nuestro 75 Aniversario, desde la Sociedad Rural queremos compartir con nuestros productores asociados, productores rurales del Distrito Sunchales y vecinos y vecinas de nuestra querida ciudad un relevamiento acerca de lo producido por nuestra actividad tambera, agrícola y ganadera durante el año 2020.

El punto de partida para este trabajo, como mencionábamos, es el 2020, un año signado por la pandemia del Covid-19, que hasta nuestros días sigue ocasionando situaciones impensables e indeseadas tanto en lo sanitario, emocional, económico y productivo en nuestras estructuras sociales y en los niveles de gobierno (local, provincial y municipal).

El ámbito local reviste una vital importancia para nuestra entidad, atento a que el productor no sólo es productor, sino también vecino de Sunchales, contrata los servicios que esta ofrece, educa a sus hijos en los centros de estudio locales, los envía a sus instituciones deportivas e intermedias, abona las tasas y contribuciones que dispone el Municipio en lo urbano y rural y para alcanzarlo invierte para mejorar su establecimiento productivo, aumentado su producción y arriesgando su capital de trabajo.

Además, como productores y como actividad esencial que hemos sido declarados, no solo porque evidentemente (no está de más recordarlo) lo agropecuario se desarrolla indefectiblemente a partir de un ciclo biológico que acompañamos y gestionamos con buenas prácticas agroalimentarias, sino porque además estamos en condiciones de afirmar que es -en esto coinciden todos los analistas del sector y consultoras económicas-, la fuente de ingresos de divisas más importante que tiene el país: 7 de cada 10 dólares que entran al país son generados de manera directa por el complejo agroindustrial argentino. Esto no solo es motivo de orgullo, sino que a su vez genera una responsabilidad que desde el primer momento, los productores hemos decidido asumir y afrontar…

Nosotros formamos parte de este entramado, somos protagonistas de esa realidad: nuestro Distrito Rural cuenta con 40 explotaciones tamberas, las cuales junto con aquellas que productores domiciliados en Sunchales poseen en localidades vecinas (Raquel, Tacural, Tacurales) producen alrededor de 84.038.335 millones de litros anuales, cuyo valor anual (precio promedio abonado por litro de leche cruda en el 2020 de $ 18.72) asciende a la suma de $ 1.573.197.631,20.

En cuanto a Ganadería, la Sociedad Rural ha gestionado en sus oficinas 16.070 operaciones (incluidas sobre vacas, toros, novillos, novillitos, terneros), por un total de $ 42.558.33,13 mensuales. Ello, sin contar las operaciones de autogestión que realizan los propios productores.

En Agricultura, se han reportado operaciones por 51.798 Toneladas (soja 21.560 tn, $ 399.592.465,07; trigo 17.498 tn, $ 242.510.483,43; maíz 9.414 tn, $ 101.567.771,52; sorgo 1.990 tn, $ 22.896.283,30; girasol 3.136 tn, 62.744.246,51) significando ello un monto anual de operaciones de $ 829.311.249,83.

El dato sobresaliente radica en lo aportado por el Distrito de Sunchales y zona de influencia en concepto de Retenciones, siendo estos recursos que no son coparticipables, es decir que no solo no vuelven al productor, sino tampoco a la comunidad de Sunchales:

– En lechería, si tenemos en cuenta que el 80 % de lo producido se consume en el mercado interno y el 20 % restante se exporta (en su mayoría como leche en polvo) y considerando que el valor abonado en dólares por 1 tn de leche en polvo fue en promedio de u$s 2.900 a un dólar promedio de $ 63,75 durante el 2020, podemos afirmar que se aportó en concepto de retenciones (9% durante el año pasado) de aquel producto, la suma de $ 34.941.375;

– En agricultura: 7% sobre girasol, $ 4.392.097,26; 12% trigo/sorgo/maíz, $ 39.378.121,59 y 30% sobre soja, $ 119.877.739,52

En total, desde el sector agropecuario se aportó al Gobierno Nacional en concepto de retenciones durante el año 2020 la suma de $ 198.589.333,37. Ello significó, para nombrar algunos paralelismos, el equivalente a la cuarta parte del presupuesto municipal para el año 2020, y podrían haberse transformado en 93 cuadras de pavimento, 384 cuadras de cordón cuneta, o 134 Km de obras en caminos para mejorarlos y ripiarlos, superando los 80 km que hemos analizando se necesitan para llegar a cada tambo y establecimiento que haya una vivienda.

El productor no sólo aporta al presupuesto local lo especifico en concepto de tasa por hectárea, impuestos provinciales y nacionales que luego se coparticipan (inmobiliario rural a nivel provincial, IVA, Ganancias, etc.), sino que además genera recursos que no regresan ni al sector ni a la comunidad de Sunchales para, entre otras cosas, incorporarse en un círculo virtuoso de generación de mano de obra, consumo, inversión, obras, servicios, etc.

Necesitamos de manera imperiosa que esta situación objetiva llame a la reflexión tanto a la faz política de la ciudad como a la de nuestros representantes en los estamentos provinciales y nacionales. No desconocemos que muchas de estas decisiones de asignación y destino de los recursos no dependen de acciones dirigenciales inmediatas, pero esto no puede ser una excusa para que lo inmediato no genere los espacios de diálogo y entendimiento entre los estamentos local, provincial y nacional, ya que como actividad y como comunidad lo necesitamos imperiosamente.

Sabemos que el sector es un gran dinamizador de la economía local, provincial y nacional y también entendemos que junto con el sector industrial y de servicios de la ciudad somos responsables de una red de contención y de oportunidad laboral para nuestros vecinos de la ciudad y de la región… por eso, necesitamos que la realidad reflejada en este trabajo sea compartida por todos los sectores e instituciones intermedias locales, para que de esta manera y entre todos, logremos una mejor calidad de vida para todos los sunchalenses…

Muchas gracias.

Agradecemos a continuación a las instituciones que de manera desinteresada han colaborado con información para la confección del presente informe:

– Cooperativa Ltda. Agrícola Ganadera de Sunchales.

– Cooperativa Ltda. de Tamberos de Sunchales.

– Cooperativa Ltda. de Tamberos de Colonia Frías (Tacural).

Aclaraciones:

– Las Retenciones por Exportación no son reintegradas, se considera impuesto pagado por el exportador, generando menor precio entre precio internacional e interno.

– Para las retenciones a la exportación de soja se consideró el porcentaje a pequeños productores.

– Para las retenciones en leche, se tomó como referencia el precio de la leche en polvo por haber sido el producto con menor valor en comparación otros como ser la manteca o los quesos.