Toselli volvió a referirse a la posible compra de vacunas

Lo hizo mediante una entrevista concedida a una emisora radial rafaelina, en la cual aportó mayores detalles acerca de las gestiones y negociaciones que se encararon a nivel local y en conjunto con otras localidades.

Esta semana, la Legislatura provincial habilitó la posibilidad de gestionar compra para el ámbito santafesino, estamento superior a los municipios. Mientras tanto, el Concejo espera hace más de un mes una respuesta formal acerca de la Minuta de Comunicación que apuntó a conocer detalles de este anuncio del Intendente de adquisición de dosis.

«Si existe la posibilidad de adquirir lo vamos a hacer, porque están dadas las condiciones»

(Por: Radio ADN Rafaela) – A raíz de las acciones de la localidad de Sunchales para iniciar la compra de vacunas contra el coronavirus, desde Radio ADN dialogamos con el intendente Gonzalo Toselli. «Es un camino complejo, pero decidimos iniciarlo bajo la premisa de que no existe peor gestión que la que no se hace. Queremos hacer todos los esfuerzos posibles para cuidar a nuestra gente», afirmó.

En esta línea, el funcionario subrayó que Sunchales integra una red de localidades santafesinas y bonaerenses que están intentando negociar con diversos laboratorios para comprar dosis, si bien aún no hay resultados concretos. «Se empezó a consolidar un grupo con el que estamos en contacto, mantenemos reuniones virtuales y gestionamos juntos. Todavía no tenemos un resultado concreto, no podemos confirmar la posible adquisición de vacunas pero si un cierto avance con un laboratorio en particular», remarcó Toselli.

«Lo más avanzado que tenemos es un contacto que inició un presidente comunal, que forma parte del grupo con el que estamos articulando. No podemos prometer nada porque son negociaciones muy, muy complejas en las que las mayores dificultades pasan por poder concretar el negocio con algún laboratorio», añadió.

En principio, la articulación entre diversas ciudades permitiría a los Gobiernos locales superar el mínimo de dosis requerido por las empresas farmacéuticas. «El volumen es importante si tenemos en cuenta a todos los municipios involucrados en esta iniciativa. Tenemos un relevamiento de las personas que aún resta vacunar en cada uno de los municipios, con lo que podríamos superar el mínimo de dosis que establecen como condición los laboratorios para vender», recalcó Toselli.

Cabe señalar que Rafaela no forma parte de la mencionada red de ciudades, si bien el mandatario sunchalense aseguró mantener contacto fluido con Luis Castellano. «Nos hemos limitado a sumar a aquellos municipios que se han contactado con nosotros. No está Rafaela, sin embargo el diálogo con su intendente es muy bueno», subrayó.

Asimismo, el intendente destacó el diálogo mantenido con autoridades provinciales y nacionales, con el objetivo de «compartir información y hacer saber que lo que nosotros queremos es sumar»; así como también con el sector privado. «La articulación con el sector privado es permanente. De hecho, el plan de salud de Sunchales está respaldado por empresas. No se han sumado concretamente pero sí mantenemos diálogo y compartimos información sobre los avances», señaló Toselli.

«Si existe la posibilidad concreta de adquirir lo vamos a hacer, porque están dadas las condiciones en cuanto a los acuerdos necesarios», concluyó.