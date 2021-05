Se cumplen 12 años del ascenso albiverde a la Liga Nacional de Básquet

Hace 12 años, Unión lograba darle forma a un hecho doblemente histórico: por un lado, acceder a la Liga Nacional de Básquet y por el otro, colocar el segundo club en simultáneo en la elite de dicho deporte en una pequeña ciudad del interior, algo nunca producido.

El desafío fue inmenso pero también las alegrías que llegaron, aún cuando debió mudar su localía a Rafaela para poder cumplir con el reglamento. No pudo sostenerse a lo largo del tiempo pero la experiencia permanece imborrable en sus páginas doradas.

Acerca del paso definitivo, se trató del quinto juego disputado ante San Martín de Corrientes, serie en la cual ambos equipos mantuvieron su localía. En el choque decisivo, el Bicho Verde pudo imponerse frente a su gente, celebrar sin tener que esperar y transitar así un camino nuevo.

Reviví el cierre del partido

Síntesis del Quinto Juego

Unión (72): Gustavo Martín 13, Gastón Luchino 5, Mario Sepúlveda 3, William Mc Farlan 30 y Cristian Amicucci 11 (FI) Miguel Isola 5, Facundo Brizuela 2 y Jorge Toriano 3. DT. Osvaldo Arduh.

San Martín (C) (63): Juan Sartorelli 2, Diego Gornati 8, Mariano Ceruti 27, Claudio Chiappero 0 y Alex Cárcamo 4 (FI) Luciano González 3, Alejo Barovero 4, Fabián Ramírez Barrios 8 y Ruperto Herrera 3. DT. Daniel Frola.

La progresión de la Final

> Juego 1: Unión 80 vs. San Martín (C) 74.

> Juego 2: Unión 80 vs. San Martín (C) 67.

> Juego 3: San Martín (C) 64 vs. Unión 59.

> Juego 4: San Martín (C) 94 vs. Unión 63.

> Juego 5: Unión 72 vs. San Martín (C) 63.