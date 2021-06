Federal A – F9: Unión se trae un buen empate ante For Ever

(Por: Data Chaco) – Chaco For Ever igualó este domingo 2-2 ante Unión, de Sunchales, por la novena fecha del Torneo Federal A de fútbol, y sigue entre los puestos de clasificación a la fase final, en el largo camino por un ascenso a la Primera Nacional.

Los goles del equipo de Daniel Cravero fueron anotados por Cristian Ibarra, a los 31 minutos del primer tiempo, y Cristian Barinaga, de penal, a los 26 del complemento. En tanto, Tomás Federico, a los 14 minutos de la primera mitad, y Agustón Alberione, a los 37 del segundo tiempo, marcaron para el conjunto santafesino.

Con este resultado, el Negro suma 16 puntos, y se mantiene a cuatro unidades del líder Racing de Córdoba, que este domingo goleó 3-0 a Defensores de Villa Ramallo. Por su parte, Unión tiene 10 puntos.

En la próxima fecha, For Ever visitará a Crucero del Norte, que cayó en Salta, ante Central Norte, por 4 a 1, mientras que los de Sunchales recibirán a Racing (C).

Por su parte, Unión sumó tras el traspié de la semana anterior, adelantándose hasta la séptima ubicación. El próximo fin de semana, recibirá al puntero Racing de Córdoba, en otra oportunidad para seguir escalando posiciones.