Federal A – F9: Unión visita a Chaco For Ever

Desde las 15.30 Unión visita a Chaco For Ever en un duro compromiso ante el equipo que marcha como escolta de quien, casualmente, será el próximo rival del Bicho Verde: Racing de Córdoba. Luego del reciente traspié sufrido en el estado de la Avenida, éste partido marca una buena posibilidad de recuperación para el elenco dirigido por Adrián Tosetto puesto que recortaría puntos directos a uno de los protagonistas, encarando con otro ánimo el choque ante los cordobeses.

La derrota ante Central Norte, el pasado domingo, hizo que Unión se retrasara en la clasificación, aunque el certamen recién está dando sus primeros pasos y los equipos están aglutinados en pocos puntos.

La mayor dificultad para los albiverdes radica en el armado de la ofensiva del equipo puesto que si bien en la semana recuperó ritmo de entrenamiento, aún Denis Stracqualursi no está como para formar parte del once inicial. Esto hace que Tomás Attis sea referencia obligada y el técnico no tenga tantas variantes a mano en dicha posición.

El cotejo será arbitrado por una terna tucumana, siendo árbitro Luis Lobo Medina, secundado por José Ponce y Mauricio Martín en los laterales; por su parte, el cuarto árbitro será Sergio Pérez, de Corrientes.