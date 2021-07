Daniel Bernini se aleja de la Agencia Municipal de Seguridad para aspirar al Concejo

La proximidad de una nueva ronda de elecciones legislativas vuelve a plantearle diferentes desafíos al Ejecutivo local. Como suele ocurrir, el pase de funcionarios de diferentes áreas a las listas de precandidatos, genera alejamientos y por ende la necesidad de buscar reemplazos.

En ciertas ocasiones, se suelen compatibilizar las obligaciones propias de una campaña con las funciones esgrimidas diariamente pero en otros casos, el alejamiento resulta inevitable. Este es el caso del actual coordinador de la Agencia Municipal de Seguridad Comunitaria y Vial, Daniel Bernini, quien en esta segunda mitad del año se abocará plenamente a buscar una banca en el Concejo Deliberante de la mano del Socialismo, encabezando la lista que se presentará a los comicios.

En las próximas horas se oficializará desde el Municipio la identidad de la joven profesional que reemplazará a Bernini en un área que cuenta con una muy buena percepción de parte de la comunidad a partir de la función que viene desarrollando todo el equipo de trabajo.

Bernini fue quien confirmó su alejamiento de la función a través de una carta pública, la cual difundimos a continuación:

«Quiero contarles que mis compañeros del Partido Socialista me han elegido como candidato a concejal para representar a nuestro espacio en las próximas elecciones. Agradecido, asumo este desafío con orgullo y sobre todo con gran responsabilidad. Esta tarea me demandará obligaciones, compromisos y tiempo que no considero ético quitar a mi gestión pública en servicio a los sunchalenses. Es por esto que decido renunciar al cargo de Coordinador de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial en la Municipalidad de Sunchales.

Seguramente nos seguiremos encontrando en los barrios, recorriendo las calles de la ciudad, porque es ahí donde estuvo mi trabajo y es en esos lugares donde se toma contacto con la realidad de cada vecino. Me encontrarán dialogando con instituciones y organizaciones, con empresas y el campo. Me encontrará caminando, escuchando, aprendiendo, preparándome para emprender una nueva etapa, cerca siempre como nos enseñó nuestro compañero Miguel Lifschitz.

No me alejo, no me voy y mucho menos abandono mi compromiso con los sunchalenses, sólo cambio de lugar para estar más cerca de los desafíos y necesidades que nos impone la nueva normalidad.

Un abrazo».

Daniel Bernini