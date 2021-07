Federal A – F10: Unión sigue penando de local, al perder con Racing de Córdoba

No hay caso, este Unión es un equipo cuando sale de casa, logrando muy buenos resultados y otro diferente cuando tiene que defender su localía. Este sábado fue superado 2 a 1 por Racing de Córdoba que estira así su distancia en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona 2 del Torneo Federal A de Fútbol. Jara, con dos tantos, fue la figura en el elenco visitante.

Todas las emociones llegaron en el primer tiempo, que fue de trámite equilibrado, pero que terminó siendo favorable al conjunto cordobés gracias a su efectividad. En la previa, los jugadores de Unión habían destacado la importancia de hacerse fuerte en su estadio para no dejar pasar puntos y poder así afianzarse en el lote de equipos que buscan la clasificación.

Sin embargo, al momento de trasladar estos conceptos al campo de juego, se encontraron con un inspirado Jara que aprovechó una de las primeras ocasiones para la visita, logrando vencer a Aylagas y adelantando a los cordobeses cuando transcurrían 17 minutos de partido.

Luego, llegaría un gran remate de Francisco Filippi que dio en el travesaño permitiendo que de inmediato, Diego López capturara el rebote y lograra estampar la igualdad transitoria.

Con todo igual, parecía que se abría para Unión una nueva oportunidad de sumar de a tres pero una salida en falso, permitió que Jara volviera a rematar desde media distancia, desviándose el disparo en un defensor local y vulnerando otra vez la valla albiverde.

En el complemento, la buena noticia para Unión fue la lesión del goleador cordobés; no obstante, más allá de algunas aproximaciones, los locales no tuvieron las variantes necesarias como para merecer la igualdad y no dejar más puntos en el camino. Para el albiverde no hay demasiado tiempo para lamentos puesto que este miércoles, desde las 15, se presentará en Gualeguaychú donde lo espera Gimnasia, para darle forma a la Undécima Fecha del certamen.

Síntesis

Unión (1): Joaquín Aylagas; Agustín Alberione, Nicolás Canavesio, Daniel Abello y Joantan Medina; Tomás Federico, Gianfranco Baier y Francisco Filippi; Diego López y Ricardo Villar; Tomás Attis. DT: Adrián Tosetto.

Racing (2): Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Facundo Rivero, Martín Pucheta y Juan Albertinazzi; Franco García, Emmanuel Giménez, Mariano Martínez y Emiliano Blanco; Diego Jara y Leandro Fernández. DT: Hernán Medina.

Goles: 17′ PT Diego Jara (R), 25′ PT Diego López (U) y 34′ PT Diego Jara (R).