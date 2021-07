Libertad: Gustavo Lucato es el nuevo Coordinador del Básquet

(Por: Prensa Libertad) – El entrenador surgido de las entrañas del club Libertad, primero como jugador y posteriormente como Director Técnico, asumió este lunes la coordinación del básquet no profesional aurinegro.

«No dudé en venir cuando me lo propusieron. Después de 8 años de haber estado trabajando afuera (dirigió en Tiro Federal de Morteros, compitiendo en Liga Argentina), consideré que ya era tiempo suficiente para regresar, reconociendo que me sirvió mucho para mi crecimiento personal y profesional. Siento que vengo a retribuirle lo que me dio el club. Yo inicié a los 20 años trabajando con las divisiones formativas del club y lo hice hasta los 33 años, comenzando con mini y despidiéndome como asistente del cuerpo técnico del básquet profesional. Realmente lo anhelaba este regreso al club», afirmó el entrenador, agradeciendo a los directivos por la convocatoria.

Lucato informó que en esta primera etapa va a estar monitoreando el trabajo que realizan los entrenadores y observando a los jugadores de las distintas categorías de las divisiones infantiles e intermedias. «El objetivo es que los chicos puedan crecer en forma integral y para eso también hay que acompañar a los profesores, porque muchas veces hay una confusión donde algunos entrenadores vienen a dirigir y la tarea nuestra es de formación, tenemos que enseñarles a jugar al básquet» expresó el director técnico que sumó a su equipo de trabajo al entrenador Guillermo Kenig, surgido también del club Libertad, que posee experiencia como asistente de Liga Argentina y preparador físico, dirigiendo la categoría U15 masculina.

En la tarde del lunes 5, previo a que Gustavo Lucato comenzará a desarrollar su tarea en la institución aurinegra, los directivos le dieron la bienvenida, asistiendo el presidente Miguel Barbieri, el vicepresidente primero Gerardo Corroto, el vicepresidente de la subcomisión de básquet formativo, Cristian Bonafede y la coordinadora deportiva Vanesa Avaro.