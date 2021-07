Recambiaron el puente ferroviario del canal Vila Cululú

Tal como estaba previsto, en la jornada de ayer jueves y contando con la presencia del secretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe, Roberto Gioria, la empresa Pitón S.A. realizó la remoción del puente ferroviario del Nuevo Central Argentino (NCA), el cual fue reemplazado de inmediato por dos nuevas estructuras, las cuales permitirán continuar con el proyecto de reacondicionamiento del Canal Vila Cululú y Cañada Sunchales.

“El reemplazo del puente de NCA por otro nuevo es la otra obra más importante que nos queda”, informó el secretario provincial de Recursos Hídricos, Roberto Gioria desde el lugar.

Las tareas consistieron en dos etapas, la del desmonte del puente existente, con su posterior colocación sobre un carretón para trasladarlo y la disposición de las dos nuevas estructuras (se trata de dos puentes de 11 metros de largo por 5 de ancho, mientras que el que se encontraba hasta ahora era de 13 metros de largo por 5 de ancho).

Además, de acuerdo a lo informado desde el Municipio, el viejo puente será trasladado al Parque Municipal, un espacio que estará ubicado en Barrio Moreno pero que aún no ha sido formalmente ingresado el proyecto al Concejo ni tiene tampoco la aprobación correspondiente. Cabe recordar que este sitio repercutió socialmente en la comunidad sobre el fin de año, cuando se dispuso que en este espacio se pudieran reunir los jóvenes, en una acción que no quedó claro si estaba habilitada o no y avanzando en terrenos que no correspondían sino que pertenecían a un privado.