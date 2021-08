Barbieri: «El objetivo era participar con un equipo que pueda competir»

«La verdad es que si, era muy pesada la lapicera. Es triste porque hemos fracasado en el objetivo que era jugar Liga Nacional y no comprometer los recursos del club», sostuvo Miguel Barbieri, Presidente del club Deportivo Libertad, en una comunicación telefónica mantenida con «Buen Día Sábado», de Radio Sunchales.

«Cuando uno busca un objetivo y no lo logra, lo importante es luego trabajar en qué hicimos bien y en qué haremos mejor cuando tengamos que repetirlo», agregó, indicando que debe ser tomado esto como un desafío de superación a futuro.

«Todavía me cuesta… ayer -por el jueves- no la pasé bien y debemos trabajar para lo que viene porque sabemos las consecuencias que tiene esta decisión. No nos va a sorprender si algún chico quiere irse a jugar Liga Nacional o Liga de Desarrollo, cosas que nosotros no vamos a poder darles», continuó.

«El objetivo era participar con un equipo que pueda competir. No quedamos tan lejos del presupuesto, trabajando con números lógicos y recursos generados por la subcomisión sin tener que comprometer el club. El año pasado conseguimos mucho dinero de auspicios fuera de la ciudad pero esta vez nos quedamos cortos… Los fijos ya lo teníamos encaminado pero el tema pasó por la incertidumbre de costos variables en donde el dólar tiene un peso importante frente a alguna situación nacional», explicó, reiterando que el contexto nacional «no da ni para correr el riesgo».

Por otra parte manifestó que las expectativas estaban puestas en el Gobierno Provincial en donde nunca tuvieron una respuesta certera «aún cuando a Unión y Colón, para básquet el año pasado le dieron fondos para costear sus burbujas» y también de parte de una empresa privada que manejó la posibilidad de hacer publicidad pero no pudieron concretar logísticamente esto.

Lo que vendrá

Los próximos pasos será cerrar el contrato con Sebastián Porta para que pueda ser nuestro entrenador y en base a eso ver qué chicos se van a quedar, teniendo varios compromisos de ellos.

«Este fin de semana será para terminar de digerir el mal trago pero quienes amamos la competencia sabemos que es un partido perdido, no el campeonato», reconoció.

«Lo que sigue son cinco días en donde el segundo, tercero y cuarto -del ascenso, quienes no den el salto deportivamente- tiene prioridad. En base a eso la Liga decide y nosotros estamos a la espera porque ya tenemos algunos contactos pero esperaremos hasta el lunes para arrancar en serio», explicó, agregando que en estas horas recibió varios llamados de dirigentes de otros clubes que se alinearon con esta decisión y la respaldaron, entendiendo que Libertad es un club muy importante y con marca propia.

«Buscaremos un intercambio de categoría con algún club de Liga Argentina. Esta es una decisión que veníamos analizando para ver si seguíamos siendo cola de león o cabeza de ratón. Nosotros queremos ser protagonistas de Liga Argentina», a partir de los recursos que se han conseguido.

El recuerdo de Salta Básket y una experiencia a no repetir

«Si algo nos dejó aquella experiencia de venta a Salta Básket, es que volvimos muy rápido a la elite. No podemos volver a eso, debemos saber que para regresar a la Liga, tenemos que tener una situación mucho más sólida», evocó, reconociendo que no tuvieron el tiempo necesario para poder acomodarse antes de tener que encarar nuevamnte el desafío de la máxima categoría.

«En aquella ocasión, luego de hacer un gran campeonato, ascendimos pero nos encontramos con serias dificultades para poder ganar un partido y nosotros debemos honrar la historia de Libertad. Ahora tenemos que aprovechar esta instancia, readecuar El Hogar de los Tigres porque las jirafas ya no son las reglamentarias y otras cuestiones más que obliga el estar en Liga Nacional», concluyó.