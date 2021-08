LRF Femenino: Las chicas regresan el próximo 15 de agosto

(Por: Prensa Libertad) – Las chicas aurinegras serán las primeras en regresar a la actividad oficial de la Liga Rafaelina de fútbol. Lo harán una semana antes que la rama masculina, que comenzarán el 22 del mismo mes. Libertad debutará en cancha de Ben Hur, ante las locales, desde las 13.30.

Cabe señalar que esta vuelta del Futbol Femenino liguista contará con el regreso a la competencia del Club Defensores de Frontera, quedando así ocho equipos en total: todos con división Primera y Reserva, a excepción de Ben Hur y Sportivo Norte que solo presentarán Primera División. Por tal motivo, el segundo equipo aurinegro no verá acción en la primera y en la segunda fecha del certamen.

Las jornadas se disputarán en dos canchas, en forma simultánea, los domingos desde las 10.:00. Libertad será local en la tercera y en la quinta fecha del Torneo Apertura, mientras que en el Clausura lo hará en la sexta jornada.

Fixture Primera División:

1era fecha: vs Ben Hur (domingo 15 de agosto – 13.30 en Ben Hur).

2da fecha: vs Sportivo Norte (domingo 22 de agosto – 11.45 en Ferro Dho San Cristóbal).

3era fecha: vs 9 de Julio (domingo 29 de agosto – 14.30 en Libertad).

4ta fecha: vs Fero Dho San Cristóbal (domingo 5 de septiembre – 11:45 en Sp. Norte).

5ta fecha: vs Arg. Vila (domingo 19 de septiembre – 13.30 en Libertad).

6ta fecha: vs Atlético de Rafaela (domingo 26 de septiembre – 13.30 en Atl. Rafaela).

7ma fecha: vs Defensores de Frontera (domingo 3 de octubre – 13.30 en Def. Frontera).

Fixture Reserva:

1era fecha: Libre.

2da fecha: Libre.

3era fecha: vs 9 de Julio (domingo 29 de agosto – 11.30 en Libertad).

4ta fecha: vs Fero Dho San Cristóbal (domingo 5 de septiembre – 10.00 en Sp. Norte).

5ta fecha: vs Arg. Vila (domingo 19 de septiembre – 10.00 en Libertad).

6ta fecha: vs Atlético de Rafaela (domingo 26 de septiembre – 10.00 en Atl. Rafaela).

7ma fecha: vs Defensores de Frontera (domingo 3 de octubre – 10.00 en Def. Frontera).