Se cumplen 35 años sin Rodo Maretto

Sin ser sunchalense de nacimiento, termina siendo adoptado a partir de un cariño recíproco sustentado en el devenir de su vida cotidiana que se concreta desde el año 1955 cuando se suma al plantel de básquet del club Deportivo Libertad.

Rodolfo Miguel Ángel Maretto falleció el 5 de agosto de 1986, con tan solo 50 años. Dejó tras si no solamente estadísticas, resultados deportivos y participaciones diversas sino que su accionar trascendió este ámbito para instalarse definitivamente en el corazón sunchalense.

Su relación con Libertad se extendió hasta el año 1971, jugando por última vez con la casaca aurinegra. Antes, se había transformado en el primer jugador de la institución en ser citado a una Selección de la Provincia de Santa Fe. También supo paladear la gloria cuando se consagraron campeones de la Asociación Rafaelina de Básquetbol con el plantel de Segunda División.

Una de sus más sentidas y reconocidas reflexiones sirve para reflejarlo tal como era:

«Su hijo puede ser un buen jugador, pero si no lo es no importa, estoy seguro que va a ser un gran tipo, una gran persona… Si algo me gustaría que pusieran cuando yo me muera, allá donde están los eucaliptus es: fue un buen tipo, nada más, el resto no me interesa… Nuestros chicos van a ser buenos tipos, porque han sido criados lealmente, el club jamás les ha pedido una acción extra deportiva, jamás ha dicho: vamos a ir a reventar a aquel o vamos a ganarles a aquellos otros… Lo que queremos nosotros es demostrar hasta dónde llegamos, por eso yo les pido a todos: metan a esos chicos en el deporte, por favor, métanlos, porque le están haciendo un bien, que ni ellos mismos saben hasta dónde pueden llegar».