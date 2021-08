ARB: Se retoma la actividad oficial en todas las categorías

Desde la Asociación Rafaelina de Básquetbol se dio a conocer el cronograma que tendrá en su regreso a los encuentros. De esta manera, se concluye con la etapa de suspensión de actividades en el marco de la actual pandemia de coronavirus.

Fecha 4 – Primera División (Torneo Preparación)

Viernes 13 de agosto

– 21.00: Unión vs. Ben Hur.

– 21.00: 9 de Julio vs. Argentino Quilmes.

– 21.00: Atlético Rafaela vs. Libertad.

Formativas Femenino

Sábado 14 de agosto

– Libertad vs. Ben Hur:

> 11.00: Premini.

> 12.15: U15.

> 14.15: Mini.

> 15.30: U17.

– Unión vs. Independiente Ataliva:

> 10.00: Premini.

> 11.15: U15.

> 13.00: Mini.

> 14.15: U17.

> 14.15: U13.

Libre: 9 de Julio.

Formativas Masculino – 3ª Fecha Tira B

Sábado 14 de agosto

– 10.30: Independiente vs. Unión (Premini, Mini, U14, U17).

– 10.30: Ben Hur vs. 9 de Julio: (Premini, Mini, U17).

– 10.30: Peñarol vs. Atlético Rafaela (Premini, Mini, U14, U17).

– 10.30: Argentino Quilmes vs. Libertad (Mini, U17).