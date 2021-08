LRF: La Liga esperará por el regreso del público a los estadios

Sesión HCD martes 10/08/21

1- Aprobación Boletín N° 2.870 por unanimidad.

2- Lectura correspondencia: Nota de Florida solicitando que los partidos pendientes de Inferiores ante Dep. Susana se juegue el 16/08 y el 21/08 ante Atlético María Juana. Atento a que el 16/08 no se puede jugar con público, la nota queda sin efecto por no haber acuerdo de los clubes.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores. El tesorero de la Liga hace un informe de los estados contables de la Liga en la actualidad.

4- A los clubes que adeudan la 1ª cuota de los cupones, se les pide que por favor lo regularicen en la semana.

5- El Sr. Presidente informa que el próximo fin de semana asistirá a un congreso de dirigentes de Ligas organizado por el Consejo Federal. El mismo se realizará en La Rioja y abarcará temas como actualidad de las Ligas, Regional Amateur, Federal A, Fútbol Femenino, Sistema Comet, etc.

6- El Sr. Presidente informa que acordó con la empresa de remises que traslada a los árbitros, un incremento tras la inactividad y el valor del combustible. Se aprueba.

7- El Sr. Presidente informa que hubo una reunión de fútbol senior. Los interesados deberán inscribirse hasta el martes 23 de agosto y la idea es arrancar el torneo el segundo sábado de septiembre.

8- La Comisión de Reglamento eleva los dictámenes definitivos sobre los pedidos realizados por Peñarol (promedio y reemplazo de jugadores en Lista de Buena fe por jugadores propios) y Bochófilo Bochazo (reemplazar jugadores lesionados). Se aprueban.

9- Hasta el próximo martes los clubes de Primera A tendrán tiempo de presentar el formulario con agregados y reemplazos en la Lista de Buena Fe,

10- El Sr. Presidente hace un informe sobre el nuevo DNU del gobierno provincial que prohíbe la asistencia de público hasta el 20 de agosto. Además manifiesta que estuvo en contacto con los dirigentes de las demás ligas de la provincia sobre lo ocurrido. El próximo sábado en el congreso que hay en La Rioja se reunirán las Ligas de la provincia para tratar la situación.

El HCD determina dejar firme la fecha del 21 de agosto para Inferiores de Primera A y domingo 22 de agosto para las divisiones superiores de Primera A. En caso de que el nuevo DNU, que se publicará antes del 20/08, sigue prohibiendo la asistencia de público, se reunirá el HCD de manera extraordinaria para decidir al respecto.

11- La fecha de Primera A se jugará el domingo 22 de manera íntegra, a excepción de Peñarol vs. Unión que jugará el lunes 23/08.

El domingo 22/08 se jugarán los partidos pendiente entre Atl. Esmeralda vs. Dep. Susana y Sp. Roca vs. Belgrano.

12- El sábado 21/08 se recuperarán los siguientes partidos de Div. Inferiores de Primera B:

– Deportivo Tacural vs. Moreno de Lehmann.

– Deportivo Aldao vs. San Isidro.

– Argentino de Humberto vs. Tiro Federal.

– Deportivo Susana vs. Florida.

– Bochófilo Bochazo vs. San Martín.

El partido pendiente de 8ª División entre Indep. Ataliva vs. Dep. Aldao se jugará el sábado 14/08 sin público.

13- Mañana miércoles habrá una reunión del Departamento de Futbol femenino para decidir sobre el reinicio del torneo pautado para el domingo 15. La idea del Departamento es comenzar el torneo sin asistencia de público, de todos modos la decisión saldrá después de la reunión.

14- La Mesa Directiva informa que en los próximos días habrá una prueba física evaluativa para los árbitros de la Liga con miras al reinicio de los torneos.

15- Próxima reunión martes 17/08.