Covid19: La semana se inicia con cuatro positivos

El Reporte Epidemiológico de hoy dejó como principal novedad, la confirmación de cuatro positivos. No obstante, la cifra debe ser contextualizada en el hecho no menor de que se trata del primer Reporte desde el sábado, puesto que tanto el domingo como ayer lunes, no se realizó informe oficial.

Esto hace que la cifra, ya de por sí baja, sea aún más importante. Además no debe olvidarse que el sábado se confirmó un único caso positivo por lo que dicha situación también se mantendría en el arranque de esta semana, al promediarse estos cuatro casos en tres jornadas.