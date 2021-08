ARB Formativas: Los más chicos retomaron la actividad oficial

Las diferentes categorías formativas del básquet de Libertad y Unión disputaron este fin de semana sus respectivos compromisos -en Sunchales y Rafaela de la Asociacion Rafaelina.

Tercera Fecha – Tira B

U17

– Quilmes 19 vs. Libertad 106.

Cuarta Fecha – Tira A

U13

– Ben Hur 63 vs. Libertad 47.

U19

– Ben Hur 41 vs. Libertad 94.

U15

– Ben Hur 39 vs. Libertad 86.

Los chicos de Unión recibieron a Independiente de Rafaela

El fin de semana en «La Fortaleza del Bicho», los equipos U13, U15, U19 de Unión recibieron a sus pares de Independiente de Rafaela.

Estos fueron los resultados:

U13

– Unión 86 vs. Independiente 23.

U15

– Unión 54 vs. Independiente 53.

U19

– Unión 85 vs. Independiente 81.