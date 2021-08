LRF F – F2: Las chicas de Libertad se miden con Sportivo Norte

Luego de haber arrancado con una victoria goleando 4 a 0, las chicas del Fútbol Femenino de Libertad disputarán este fin de semana la Segunda Fecha del certamen liguista midiéndose ante Sportivo Norte, en cancha de Ferro Dho de San Cristóbal.

El cronograma tendrá continuidad, en simultáneo, en el predio del Autódromo de Atlético Rafaela, donde habrá clásico.

Cronograma

Cancha de Ferro Dho

– Reserva: 10.00 Argentino de Vila vs. Ferro Dho.

– Primera: 11.45 Libertad vs. Sportivo Norte.

– Primera: 13.30 Argentino de Vila vs. Ferro Dho.

Cancha de Atlético Rafaela (Autódromo)

– Reserva: Atlético vs. 9 de Julio.

– Primera: Ben Hur vs. Defensores de Frontera.

– Primera: Atlético vs. 9 de Julio.