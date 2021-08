LRF – F6: Se retoma el campeonato liguista

La Liga Rafaelina de Fútbol disputará su Sexta Fecha, poniendo así punto final a una extensa suspensión producto de las directivas vigentes. Todos los partidos se jugarán el domingo, a excepción de Unión que lo hará el lunes venidero.

Primera A – Torneo Apertura 6° Fecha

Domingo

– Dep. Ramona vs. Atl. Rafaela (11.30 hs. Reserva y 16 hs. Primera).

– Arg. Quilmes vs. Florida (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Dep. Libertad vs. Talleres (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Bochófilo Bochazo vs. F.C. Estado (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Ben Hur vs. 9 de Julio (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Dep. Aldao vs. Brown (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

– Dep. Tacural vs. Sp. Norte (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera).

Lunes

– Peñarol vs. Unión de Sunchales (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).

Primera «B» – partidos pendientes

Domingo 22/08 (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera)

– Sportivo Roca vs. Belgrano San Antonio.

– Atl. Esmeralda vs. Dep. Susana.