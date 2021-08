ARV: La actividad regresó a pleno

Tanto Unión como Libertad tuvieron a lo largo del fin de semana mucha actividad oficial. Los compromisos de la Asociación Rafaelina fueron sucediéndose en las diferentes categorías, abarcando a los planteles de Sub13, Sub16 y Primera División.

Sub16

La categoría Sub16 disputó el pasado sábado el Grand Prix de la ARV en las instalaciones de Unión, lográndose estos resultados:

Libertad A:

– Libertad 2 a 0 vs. Libertad B.

– Libertad 0 a 2 vs. Unión A.

Semifinal:

– Libertad 0 a 2 vs. Almagro A.

Tercer puesto:

– Libertad 2 a 0 vs. Santa Clara.

Libertad B: (conformado por jugadoras de 14 años)

– Libertad 0 a 2 vs. Libertad A.

– Libertad 0 a 2 vs. Unión A.

Quinto puesto:

– Libertad 2 a 0 vs. Vila.

Unión A:

– Unión A 2 a 0 vs. Libertad B.

– Unión A 2 a 0 vs. Libertad A.

Semifinal:

– Unión A 2 a 0 vs. Sportivo Santa Clara.

Final:

– Unión A 2 a 0 vs. almagro A.

Unión B:

– Unión B 0 a 2 vs. Almagro B.

– Unión B 2 a 1 vs. 9 de Julio.

– Unión B 2 a 0 vs. Almagro B.

Sub13

El día domingo hubo doble actividad en el salón Centenario del club Deportivo Libertad. Por la mañana se disputó el Grand Prix de la categoría Sub13 en el que Libertad terminó en el tercer lugar, siendo el segundo puesto para Unión.

– Unión A 2 a 0 vs. Almagro B.

– Unión A 2 a 0 vs. Libertad.

– Unión A 0 a 2 vs. Almagro A.

– Unión B 0 a 2 vs. 9 de Julio A.

– Unión B 2 a 0 vs. Almagro C.

– Unión B 2 a 0 vs. 9 de Julio B.

– Libertad 0 a 2 vs. Unión A.

– Libertad 0 a 2 vs. Almagro A.

– Libertad 2 a 1 vs. Almagro B.

Primera División:

El equipo de Primera División de Libertad recibió la visita de Atlético San Jorge. Las chicas dirigidas por Maximiliano Orellana cayeron en set corridos por 3 a 0. Por el lado de Unión, fue triunfo por 3 a 0 ante el representativo de San Jorge.