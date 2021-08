LRF Apertura – F6: Unión cayó en el cierre en Rafaela

En la noche de ayer lunes, Peñarol y Unión de Sunchales cerraron la Sexta Fecha del Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

En el postergado, Peña venció 3-1 a los Bichos Verdes gracias a los goles de Claudio Albarracín (26m PT), Nicolás Peralta (31m PT) y Matías Ojeda (5m ST). Para la visita anotó el descuento Alejandro Siben (16m ST).

Posiciones: 9 de Julio 18, puntos; Quilmes 18; Atlético 11; Libertad 10; Brown 9; Ferro 9; Tacural 9; Aldao 9; Talleres 7; Peñarol 6; Sportivo 5; Ramona 5; Ben Hur 4; Florida 4; Unión 4; Bochazo 2

Próxima Fecha – Séptima:

> Jueves 26:

– Atlético de Rafaela vs. Bochófilo Bochazo.

> Viernes 27:

– Unión vs. Dep. Aldao.

> Domingo 29:

– Florida vs. Deportivo Tacural.

– Sportivo Norte vs. Peñarol.

– Brown vs. Ben Hur.

– 9 de Julio vs. Ramona.

– Ferro vs. Libertad.

– Talleres vs. Quilmes.