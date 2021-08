LRF Inferiores – F4: Las Inferiores regresaron oficialmente

Luego de la suspensión oficial de la actividad por el lapso de casi cinco meses debido a las restricciones provinciales por la pandemia de Covid-19 la pelota volvió a rodar de manera oficial en las diferentes canchas de fútbol liguista, cumpliéndose con la disputa de la Cuarta Fecha del Torneo Apertura de Primera A.

Estos fueron los resultados y goleadores en las diferentes categorías:

Quinta División:

– Peñarol 1 (Lautaro Rodríguez) vs. Libertad 1 (Yair Villaruel).

– Unión 0 vs. Ben Hur 0.

Sexta División:

– Peñarol 3 (Gino Alessio x 2 y Brian Bork) vs. Libertad 0.

– Unión 1 (Jonathan Dos Santos) vs. Ben Hur 3 (Kevin Mansilla x 2 y Facundo Góngora).

Séptima División:

– Peñarol 2 (Nicolás Naz y Elís Mastafa) vs. Libertad 2 (Bautista Gramaglia x 2).

– Unión 3 (Juan Núñez, Néstor Coronel y Julián Villarruel) vs. Ben Hur 1 (Agustín Cassina).

Octava División:

– Peñarol 0 vs. Libertad 1 (Brian Crespín).

– Unión 1 (Freddo Bonazza) vs. Ben Hur 1 (Bautista Ferreyra).}

Novena División:

– Peñarol 0 vs. Libertad 2 (Martín Narvaez y Catriel De Los Santos).

– Unión 3 (Stéfano Mezzadri x 2 y Gerónimo Autino) vs. Ben Hur 1 (Faustino Ojeda).

Novena Especial

– Peñarol 0 vs. Libertad 2 (Kevin Colombo x 2).

– Unión 0 vs. Ben Hur 0.

Categoría 2010:

– Libertad 0 vs. Peñarol 1 (Ezequiel Suárez).

– Ben Hur 3 (Alfonso Bessone x 3) vs. Unión de Sunchales 2 (Genaro Barraza y Andrés Stricker), 9 de Julio vs Argentino Quilmes.

Categoría 2009:

– Libertad 1 (Mateo Roda) vs. Peñarol 0.

– Ben Hur 2 (Martín Rivero y Ezequiel Toloza) vs. Unión 1 (Mateo Moretti).

Próxima Fecha – Quinta:

– Ben Hur vs. Sportivo Norte.

– Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela.

– Independiente San Cristóbal vs. Peñarol.

– Libertad vs. Argentino Quilmes.

– 9 de Julio vs. Unión.

En infantiles se invierten las localías.