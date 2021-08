ARB – F6: Los sunchalenses cerraron en lo más alto de sus grupos

(Por: Básquet Total) – En la noche del viernes se cerró la Fase Regular del Torneo Preparatorio de Primera División. Por la Zona «A», Libertad de Sunchales dio vuelta el partido en el último parcial para mantener su invicto y derrotar como visitante a Argentino Quilmes por 55 a 54, mientras que Atlético superó en el Gimnasio Centenario a 9 de Julio por 77 a 68.

Síntesis

Quilmes 54: Pablo Senn 14, Joaquín Giordana 8, Agustín Leonardi 8, Matías Pecantet 13 y Emiliano Juárez 11 (fi). Franco David 0, Lázara Vacaflor 0, Juan Botazzi 0, Patricio Andereggen 0 y Lucas Scotto 0. DT: Gustavo Casazza.

Libertad 55: Julián Eydallin 20, Nicolás Quiroga 11, Valentín Boscacci 2, Nicolás Chiaraviglio 2 y Mateo Pérez 12 (fi). David Reynoso 2, Facundo Ortíz 0, Gabriel Peterlin 2, Octavio Maretto 0 y Augusto Barbieri 0. DT: Nicolás Schierano.

Estadio: Elías David.

Arbitros: Ariel Aicardi y Matías Walter.

Parciales: 19-8 / 33-20 y 46-35.

Posiciones – Zona A

– Libertad 12 puntos.

– Atlético 10.

– Quilmes 8.

– 9 de Julio 6.

Unión también terminó en lo más alto

En la noche del viernes se cerró la Fase Regular del Torneo Preparatorio de Primera División. Por la Zona «B», Unión de Sunchales derrotó a Independiente en condición de visitante por 83 a 73 y se quedó con el mano a mano para definir el mejor de la agrupación. Además, Sportivo Ben Hur se recuperó de dos derrotas consecutivas para superar a Peñarol en barrio Villa Rosas por 72 a 65.

Síntesis

Independiente 73: Ignacio Zafetti 15, Juan Rodríguez 0, Lorenzo Turco 12, Lucas Corrado 1, Facundo Trinchieri 4, Lautaron Kuhn 3, Gian Storani 0, Sebastián Zenklusen 2, Bruno Fagnola 27, Augusto Vegetti 9 e Ignacio Franco 0. DT: Walter Storani.

Unión 83: Matías Borda Bossana 11, Tomás Lattanzi 17, Gastón Delmastro 15, Juan Cipolatti 5, Máximo Blangini 17, Francisco Villa 3, Matías Loro 15, Juan Zurvera 0 y Joaquin Gariboldi 0. DT: Rodrigo Juárez.

Estadio: Carlos Colucci.

Arbitros: Gonzalo Ponce y Maximiliano Merlo.

Parciales: 21-23 / 34-52 y 58-70.

Posiciones

– Unión 11 puntos.

– Independiente 10.

– Ben Hur 9.

– Peñarol 5.

Los plays offs

> Libertad vs. Peñarol.

> Atlético vs. Ben Hur.

> Unión vs. 9 de Julio.

> Independiente vs. Quilmes.