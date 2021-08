Bomberos locales se capacitaron con la Policía Federal Argentina

(Por: Prensa Bomberos) – Tras las reuniones bilaterales que llevaron adelante la Academia Nacional de Bomberos (ANB) y Policía Federal Argentina (PFA), representantes de la ANB participaron del “Curso Profesional de Investigación de Incendios”, dictado por la división Investigación de Siniestros de la PFA.

En el curso, que se realizó del lunes 23 al viernes 27 de agosto de forma presencial, participaron cuatro instructores del Departamento Investigación de Incendios, el Coordinador Of. Ay. Pablo Pianca (Central Chaco), junto a los ayudantes Sub Of. Ppal. Carlos Léon (Salta), el Sub Of. Ppal. Mauro Rotanio (Bomberos Voluntarios de Sunchales, Santa Fe) y la bombera Jéssica Cáseres (Mendoza).

El curso fue de sumo interés ya que les permitió capacitarse en lo que respecta a Investigación de Incendios y Explosiones, otorgándoles nuevos conocimientos en la materia, además se resaltó el profesionalismo de los instructores de PFA y su buena predisposición, tanto que la camaradería fue un aspecto reinante a lo largo de la formación.

Quedando satisfechos en torno a los temas revisados y los nuevos conocimientos que adquirieron a través de esta instancia de formación: “este curso les aportó un sinfín de teorías, prácticas y herramientas, todas estas basadas en el Método Científico para la Investigación de Incendios. Los temas tratados abarcaron desde Aspectos Legales, Normativas, Metodologías Aplicadas, Especialidades de Trabajo; todas ellas puestas a prueba en la práctica de campo, en escenarios reales”.

Es sumamente importante destacar que los cuatro instructores no solo van a aplicar todo lo que aprendieron en sus asociaciones, sino que lo seguirán transmitiendo a través de los cursos de la ANB a todos los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV). Precisamente, para los directivos e integrantes de la Academia Nacional de Bomberos, este es el fin último de estas capacitaciones convenios de colaboración: la circulación de saberes y su transferencia para todo el SNBV.