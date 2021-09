Elecciones 2021: Ya se puede tramitar el certificado del No Voto

En el sitio web del Tribunal Electoral de la Provincia, ya se puede solicitar el certificado de no misión del sufragio en las PASO provinciales, previstas para el 12 de septiembre. Esta excepción está prevista en el Artículo 16 de la Ley 12.367, que establece lo siguiente:

No Emisión del Sufragio. Causales. Justificación. Estarán eximidos de la obligación de votar en las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, además de los ciudadanos comprendidos en las causales previstas por la Ley Electoral de la Provincia n° 4.990 y el Código Electoral Nacional, aquellos ciudadanos que comuniquen en forma fehaciente su voluntad de no participar, al Tribunal Electoral y/o reparticiones que se designen a tal efecto, desde la fecha de convocatoria y hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de los comicios; no comprendiendo el alcance de la normativa citada a los comicios nacionales.

El trámite es simple. Ingresando al portal del Tribunal Electoral, se completa el DNI y el sexo, y se confecciona el certificado de no emisión del voto. Pero en la misma resolución se aclara que “la presente no exime de votar en la elecciones PASO nacionales-obligatorias convocadas para el mismo domingo 12 de septiembre.

Por lo cual, y más allá de solicitar la eximición para no votar en las PASO provinciales, los votante deberán presentarse en las urnas para los cargos nacionales.