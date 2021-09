LRF Inferiores – F5: Las juveniles repartieron puntos en sus enfrentamientos

Cumpliendo con lo establecido, el fin de semana se disputó la Quinta Fecha del torneo Apertura de las Divisiones Inferiores de la Primera A que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol. A continuación, detallamos todos los resultados, los goleadores y la próxima fecha para los equipos de nuestra ciudad.

Quinta División:

– Libertad 1 (Tiago Avenatti) – Argentino Quilmes 1 (Martín Villafañe).

– 9 de Julio de Rafaela 1 (Jonatán Coronel) – Unión 3 (Mateo Duarte, Fabricio Salame y Tomás Carusso).

Sexta División:

– Libertad 2 (Marcos Calvo y Joaquín Reynoso) – Argentino Quilmes 1 (Ignacio Pacheco).

– 9 de Julio 1 (Luka Zanoni) – Unión 1 (Uriel Funes).

Séptima División:

– 9 de Julio 0 – Unión 4 (Néstor Coronel -2-, Ignacio Córdoba y Julián Villarruel).

– Libertad ganó los puntos por no presentar Quilmes su divisional.

Octava División:

– Libertad 6 (Lucio Ponte -2-, Mirko Avenatti, Bautista Beccaría, Brian Crespín y Agustín Monetti) – Argentino Quilmes 0.

– 9 de Julio 0 – Unión 1 (Matías Bertero).

Novena División:

– Libertad 3 (Luciano Soria, Martín Narvaéz y Valentino Bossetti) – Argentino Quilmes 1 (Cristian Sala).

– 9 de Julio 0 – Unión 1 (Valentín Milanese).

Novena Especial:

– 9 de Julio 0 – Unión 1 (Nicolás Beltramo).

Infantiles

Categoría 2009:

– Argentino Quilmes 0 – Libertad 5 (Augusto Turco x4 y Santiago Balari).

– Unión 3 (Antenori, Ortega, Jamut) – 9 de Julio 0. Tercer tiempo 1 a 0 (Acosta).

Categoría 2010:

– Unión 4 (Osorio x2, Barraza, Barra) – 9 de Julio 0. Tercer tiempo 0 a 0.

– Libertad ganó los puntos por no presentar Quilmes su divisional.

Categoría 2011:

– Argentino Quilmes 1 – Libertad 2 (Santino Espinosa y Luca Cheta).

– Unión 2 (Torres x 2) – 9 de Julio 0. Tercer tiempo 0 a 0.

Categoría 2012:

– Argentino Quilmes 0 – Libertad 1 (Ismael Espíndola).

– Unión 0 – 9 de Julio 0. Tercer tiempo 0 a 0.

Categoría 2013:

– Argentino Quilmes 2 – Libertad 3 (Bastián Quiroga, Tadeo Bolzico y Enzo Demaría).

– Unión 2 (Fler, Bertone) – 9 de Julio 0. Tercer tiempo 1 a 0 (Galván).

Categoría 2014:

– Argentino Quilmes 7 – Libertad 0.

– Unión 2 (Ferreyra x2) – 9 de Julio 1. Tercer tiempo 0 a 6.

Categoría 2015-16:

– Argentino Quilmes 4 – Libertad 3 (Pablo Bellato, Sebastián Loro y Esteban Ramón).

– Unión 2 (Perren, Kañevsky) – 9 de Julio 1. Tercer tiempo 0 a 0.

Próxima Fecha

El próximo sábado 4 de septiembre se disputará la Sexta Fecha del Apertura de Inferiores con esta programación:

– Argentino Quilmes de Rafaela vs. Independiente de San Cristóbal.

– Peñarol vs. Ferro.

– Atlético de Rafaela vs. Ben Hur.

– Sportivo Norte de Rafaela vs. Unión de Sunchales.

– Libertad de Sunchales vs. 9 de Julio de Rafaela.