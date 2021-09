LRF: Unión adelanta al jueves y el resto, el domingo en horario especial

1- Aprobación Boletín 2.873, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

Acerca de informes sobre chicos que juegan con lentes, se aclara que aquellos jugadores que hacen deportes con lentes deben presentar en la Liga un certificado que constate que los anteojos son aptos para la práctica deportiva.

2- Lectura de correspondencia: Nota de Talleres de María Juana repudiando la actuación de uno de los asistentes del partido con Quilmes, manifestando que insultó a simpatizantes de su institución. Se decide elevar al HT Penas con copia a la neutral de árbitros.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores. Por pedido de un club, se aclara que aquellos clubes que quieran pagar las cuotas mensuales de agosto a fin de año, tendrán una bonificación.

4- Se recuerda que la 2ª cuota de los cupones vence el 10/09.

5- Para una mejor organización, se informa que a partir del fin de semana, la administración enviará carnet de jugadores o técnicos con los árbitros, siempre y cuando el delegado a cargo lo solicite.

6- El Sr. Presidente informa que la Mesa Directiva tuvo una charla con directivos de Unraf Rafaela con el objetivo de firmar un convenio entre las dos instituciones para colaborar entre sí. Dicha universidad tiene una carrera de entrenadores deportivos y se buscará, con los interesados, realizar un nexo para entablar con la Escuela de Árbitros y formar posibles árbitros. La universidad se vio muy interesada en el proyecto y por eso accedió a la firma del convenio.

7- El Sr. Presidente hace mención a que el último fin de semana se citaron a árbitros de la Liga Ceresina y Liga Dep. San Martín a los efectos de completar la grilla de partidos del fin de semana, ya que hubo varias bajas de los árbitros de nuestra liga, por problemas personales. Dice que la situación de falta de árbitros es preocupante y que se seguirá trabajando con ligas vecinas para poder completar todas las ternas.

Sobre el tema se abre un debate y se analiza la posibilidad de sumar adelantos de partidos de Primera A y Primera B. La Comisión de canchas inspeccionará las luces de las canchas de los equipos de Primera B. Los delegados manifestaron su buena predisposición para adelantar.

8- Se informa que el próximo lunes 6/09 a las 19 hs. habrá una reunión presencial del Consejo de Infantiles.

9- Se informa que el próximo lunes 6/09 a las 20 hs. habrá una reunión presencial del Consejo de Inferiores.

10- Se da lectura al informe del Consejo de Fútbol Femenino el cual se reunió el lunes 30/08. Se charló sobre el tema de las ternas arbitrales. Se agregó la posibilidad de sumar una incorporación en caso de lesiones. Los clubes Sp. Norte y Ben Hur solicitaron agregar la Reserva a partir del torneo Clausura. Se aprueba.

11- Partidos pendientes:

Inferiores Dep. Tacural vs. Indep. Ataliva miércoles 1/09

Primera División: Talleres M. Juana vs. Bochofilo Bochazo miércoles 1/09 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Primera División: Florida vs. Sp. Norte miércoles 15/09 a partir de las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

12- Adelantos del fin de semana:

Ben Hur vs. Unión de Sunchales jueves 2/09 a las 17:30 hs. Reserva y 19 hs. Primera.

Dep. Ramona vs. Brown viernes 3/09 a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Arg. Vila vs. Sp. Roca viernes 3/09 a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera. Se agradece la buena predisposición de Sp. Roca para adelantar ya que el domingo en Vila habrá fútbol femenino.

Los demás encuentros se jugarán el domingo de la siguiente manera, debido al encuentro de la Selección Argentina.

Quilmes vs. Ferro a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera

Talleres vs. Florida a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera

Libertad vs. Atlético Rafaela a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera

Bochazo vs. 9 de Julio a las 11:30 hs. Reserva y 13 hs. Primera.

Dep. Aldao vs. Sp. Norte a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera.

Peñarol vs. Dep. Tacural a las 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

La Primera B

Def. Frontera vs. Sp. Santa Clara a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera

Sp Libertad vs. Juv. Unida a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera.

Dep. Susana vs. Dep. Josefina a 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera.

Zenon Pereyra vs. Atl. María Juana a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.

San Martín vs. La Hidráulica a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera.

Moreno vs. Indep. Ataliva a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera

Dep. Bella Italia vs. Indep. San Cristóbal a las 14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera.

Tiro Federal vs. Sp. Aureliense a las 14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera.

Arg. Humberto vs. Belgrano 11 hs. Reserva y 12:30 hs. Primera.

13- Debido a las elecciones, los partidos de la 9ª fecha de Primera A se jugarán jueves 9/9, viernes 10/9 o el lunes 13/09. El próximo martes se confirmarán días y horarios. La Primera B decide suspender la fecha del 12/09.

14- Se informa que no se pudieron entregar las listas de buena fe de Primera A ya que hay 3 clubes que aún no completaron la carga de jugadores en el sistema comet. Se decide dar tiempo hasta el jueves para cerrar las listas y el viernes estarán a disposición en la Liga. Los carnet serán entregados a partir de la 9ª fecha.

15- El delegado de Bochofilo Bochazo solicita que cuando se pueda, las reuniones puedan ser virtuales a los efectos de abaratar costos.