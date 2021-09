Voley Femenino: Gran labor de las Sub14

El primer Grand Prix de Voley femenino Sub 14 se desarrolló este pasado fin de semana en las instalaciones del club Brown de San Vicente, logrando los equipos de nuestra ciudad excelentes resultados.

Libertad A:

– Libertad 2 vs. 0 Vila.

– Libertad 2 vs. 0 Brown.

Semifinal:

– Libertad 2 vs 1 Almagro A.

Final:

– Libertad 0 vs. 2 Unión.

Libertad B – Zona B:

– Libertad B 2 vs. 0 9 de julio B.

– Libertad B 0 vs. 2 Unión B.

– Libertad B 0 vs. 2 9 de julio A.

Unión B:

– Unión B 2 vs. 0 9 de Julio A.

– Unión B 2 vs. 0 9 de Julio B.

– Unión B 2 vs. 0 9 de Libertad B.

– Unión A 2 vs. 0 Almagro B.

– Unión A 2 vs. 1 9 de Julio A.

Semifinal:

– Unión A 2 vs. 0 9 Brown.

Final:

– Unión A 2 vs. 0 Libertad.