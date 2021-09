Terminada la Fase Regular la pasada semana, con Libertad y Unión encabezando sus grupos (el primero terminando de forma invicta) llega el momento de la definición del Torneo Preparatorio y por eso, entre hoy y el domingo se pondrán en marcha los cruces de Playoff correspondientes a Cuartos de Final.

Programación – Juegos N° 1

– Viernes 21.30:

> Libertad vs. Peñarol.

> Independiente vs. Quilmes.

> Atlético Rafaela vs. Ben Hur.

– Domingo 20.30:

> Unión vs. 9 de Julio.