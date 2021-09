LRF F – F4: Libertad se presenta en Rafaela ante Ferro Dho

Por la Cuarta Fecha del Torneo Apertura, Libertad jugará este domingo en Rafaela con sus equipos de Primera y Reserva. El rival será Ferro Dho de San Cristóbal, que viene siendo protagonista de ambos certámenes.

Cancha Argentino de Vila

> 10.00 – Reserva: Argentino Vila vs. Atlético Rafaela.

> 11.45 – Primera: Ben Hur vs. 9 de Julio.

> 13.30 – Primera: Argentino Vila vs. Atlético Rafaela.

Cancha Sportivo Norte

> 10.00 – Reserva: Libertad vs. Ferro Dho San Cristóbal.

> 11.45 – Primera: Libertad vs. Ferro Dho San Cristóbal.

> 13.30 – Primera: Sportivo Norte vs. Defensores de Frontera.