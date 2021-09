LRF Inferiores – F6: Con partidos pendientes, avanza la competencia

El pasado sábado se disputó la Sexta Fecha del torneo Apertura de las Divisiones Inferiores de Primera A que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol y el dato llamativo lo constituyó la consagración de forma anticipada por parte de la Séptima División del Club Atlético Ferrocarril del Estado, equipo al que ya es imposible alcanzar en las tres fechas que restan de la competencia.

Aquí repasamos los resultados de los equipos de la ciudad:

Quinta División:

– Sportivo Norte 1 (Jorge Peralta) vs. Unión 2 (Alexis Martínez -2-).

– Libertad 1 (Fernando Maidana) vs. 9 de Julio 2 (Gustavo Bach y Matías Villanueva).

Sexta División:

– Sportivo Norte 0 vs. Unión 4 (Joaquín De los Santos, Francisco Ibañez, Uriel Funes y Bruno Rivarossa).

– Libertad 0 vs. 9 de Julio 0.

Las principales posiciones: Atlético de Rafaela 16 puntos; Ben Hur y Unión 13.

Séptima División:

– Libertad 1 (Nahuel Espíndola) vs. 9 de Julio 1 (Alejandro Díaz).

– Sportivo Norte no presentó Divisional y cedió los puntos.

Las principales posiciones: Ferro 18 puntos (campeón); Atlético y Unión 13.

Octava División:

– Libertad 2 (Brian Crespín y Agustín Monetti) vs. 9 de Julio 0.

Las principales posiciones: Ben Hur, Libertad y Unión 13 puntos.

Novena División:

– Libertad 2 (Facundo Ibarra y Catriel De los Santos) vs. 9 de Julio 0.

Las principales posiciones: Atlético de Rafaela 16 puntos; Unión 13 y 9 de Julio 9.

Novena Especial:

– Libertad 1 (Santiago Anrique) vs. 9 de Julio 0.

Las principales posiciones: Atlético de Rafaela 18 puntos; Ben Hur y Unión 13.

Infantiles

Categoría 2009:

– Unión 2 (Juan Scarafía -2-) vs. Sportivo Norte 2 (Tomás Demaría y Gerónimo García).

– 9 de Julio 0 vs. Libertad 0.

Las principales posiciones: Atlético de Rafaela 18 puntos; Unión 12 y Ben Hur, Sportivo Norte y 9 de Julio 10.

Categoría 2010:

– Unión 3 (Lautaro Outeral -2- y Mateo Barra) vs. Sportivo Norte 0.

– 9 de Julio 3 (Benjamín Cardozo -2- y Kevin Gallosso) vs. Libertad 1 (Lorenzo González).

Las principales posiciones: Atlético de Rafaela 18 puntos; Peñarol 12 y Unión 10.

Categoría 2011:

– Libertad 4 (Luca Cheta x2, Leonel Galvan y Santiago Rojas) vs. 9 de Julio 1.

Categoría 2012:

– Libertad 1 (Ismael Espíndola) vs. 9 de Julio 0.

Categoría 2013:

– Libertad 2 (Bastián Quiroga y Enzo Demaría) vs. 9 de Julio 1.

Categoría 2014:

– Libertad 2 (Benjamín Yost y Juani Kloster) vs. 9 de Julio 3.

2015/2016:

– Libertad y 9 de Julio finalizaron en empate.

No jugaron

Los partidos correspondientes a las categorías 8ª, 9ª y 9ª Especial entre Sportivo Norte y Unión de Sunchales no se jugaron ya que la delegación sunchalense tiene a varios chicos aislados y los mismos se estarán reprogramando en los próximos días.

Próxima fecha – Séptima Fecha

– Atlético de Rafaela vs. Unión.

– Peñarol vs. Ben Hur.

– Argentino Quilmes vs. Ferro.

– Libertad vs. Independiente de San Cristóbal.

– Sportivo Norte vs. 9 de Julio.

Nota: Las categorías Infantiles invierten la condición de local.

Se define cómo se juega la Novena Fecha

Esta noche a partir de las 20 horas se realizará la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina, donde se conocerán los días y horarios de los partidos de la 9ª fecha del Torneo Apertura de Primera A, teniendo en cuenta que el próximo viernes y sábado estará la competencia automovilística del Turismo Carretera en nuestra ciudad y el domingo serán las elecciones PASO en todo el país. Las alternativas son este este jueves, viernes y el lunes 13 de septiembre.