LRF: Unión adelanta hoy por la noche

Sesión martes 07/09/21 (la misma se realizó de manera presencia y virtual).

1- Aprobación Boletín 2.874, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas.

2- Lectura de correspondencia: Nota de Unión de Sunchales informando que en octubre realizarán una nueva edición de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil. Nota de Sp. Norte informando que el 8/09 jugarán los partidos de inferiores pendientes con Unión. Nota de la Federación Santafesina informando que el 17/09 se realizará una reunión presencia.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- Se recuerda que la 2ª cuota de los cupones vence el 10/09.

5- El Sr. Presidente informa que en los próximos días se firmará un convenio con la UNRAF el cual acercará a las instituciones con el objetivo de que los estudiantes de la carrera de deportes que tiene la universidad, tenga una materia de reglas de juego y arbitraje. Con ello se buscará acercar interesados para ejercer la carrera arbitral. Además hay otros proyectos que se llevarán a cabo entre ambas instituciones.

6- Se da lectura al informe del consejo de infantiles. Ante algunas inquietudes, se reglamentó la cantidad de jugadores que deben presentar los clubes en planilla. Se recordó que los cambios deben hacerse antes de los 10 minutos del segundo tiempo (todos). Unión informó que en octubre realizará una nueva edición de la fiesta del fútbol infantil, con los protocolos vigentes. Los clubes que deseen realizar sus torneos deberá tramitar su autorización son sus municipalidades. Próxima reunión 26/09.

7- Se da lectura al informe del consejo de inferiores. Se hizo un balance positivo sobre la implementación de los delegados de seguridad (jugando los encuentros sin policías). A pesar de algunos hechos aislados, todo marcha de acuerdo a lo planeado y se solicita a los clubes que instruyan a sus jugadores y técnicos para colaborar con la situación. Analizando el calendario de los torneos, los clubes se comprometieron a culminar con los torneos reglamentados y en caso de que haya que suspender fechas por lluvia o cualquier otro motivo, se jugará entre semana o en algún feriado disponible. Próxima reunión 04/10.

8- Se da lectura al informe del Dpto. Fútbol Femenino en la cual estuvo presente el presidente de la Liga. Se mantendrá abierto el fichaje de jugadores durante todo el torneo. Se hizo un balance del torneo hasta la actualidad.

9- Programación 9ª fecha Primera A:

Unión vs. Dep. Ramona miércoles a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Sp. Norte vs. Ben Hur jueves a las 18:30 hs. Reserva y 20 hs. Primera.

Atl. Rafaela vs. Quilmes jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera (Estadio Monumental).

Florida vs. Peñarol viernes 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Brown vs. Bochofilo Bochazo viernes a las 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera. El delegado aclara que atento a que son equipos de la misma localidad, la comuna habilitó 100 entradas para los visitantes.

FC Estado vs. Talleres M. Juana viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

Dep. Tacural vs. Dep. Aldao viernes a las 20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera.

9 de Julio vs. Dep. Libertad viernes a las 19 hs. Reserva y 20.30 hs. Primera.

10- El miércoles 15/09 se jugará el partido pendiente entre Florida de Clucellas vs. Sp. Norte.

11- Adelantos 10ª fecha Primera A:

Talleres M. Juana vs. Atl. Rafaela jueves 16/09.

Bochofilo Bochazo vs. Unión jueves 16/09 a las 19:30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.