Voley F: Las Sub18 comenzaron la disputa de la Copa Provincial

Los planteles Sub18 de Unión y Libertad comenzaron este fin de semana la disputa de la Copa Provincial FSV 2021 Región 1: ASV – ARV-VG. Las albiverdes jugaron en nuestra ciudad, mientras que las chicas aurinegras se presentaron en Esperanza. También lo hicieron las chicas del Sub14 de Unión.

Unión – Sub18

– Unión 3 vs. 1 Club Argentino de Frank.

– Unión 0 vs. 3 Central San Carlos.

Unión – Sub14

– Unión 0 vs. 3 Huracán de Recreo.

– Unión 3 vs. 1 Regatas Santa Fe.

Ambos equipos pasaron a la Segunda Fase del Provincial.

Las chicas aurinegras, el próximo fin de semana serán locales en la Segunda Fecha de la Asociación Rafaelina de vóley.

– Alma Juniors 3 vs. 0 Libertad.

– Villa Dora 3 vs. 0 Libertad.

– Libertad San Jerónimo 0 vs. 3 Libertad Sunchales.

Posiciones:

1° Villa Dora.

2° Alma JR.

3° Libertad de Sunchales.

4° Libertad de San Jerónimo Norte.

Con estos resultados avanzaron a la siguiente ronda Villa Dora y Alma Juniors.