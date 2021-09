Elecciones 2021 – Carolina Giusti: «Quiero que Sunchales explote»

En una jornada que culmina tranquila, no hay caravanas por el centro de la ciudad. Los festejos son medidos puesto que más allá de las victorias que se fueron dando, todos coinciden en que este es el primer paso y que la instancia definitiva llega en noviembre. Sin embargo, las caras dicen mucho a pesar del evidente cansancio que tienen quienes encabezaron las listas.

No hay que esforzarse demasiado para encontrar la gran ganadora del domingo. Carolina Giusti se encamina a revalidar la banca de Cambiemos, hoy en manos de María José Ferrero. En una elección multitudinaria, con nueve listas para dirimir, ella se encargó de hacerse de más de 2.700 votos, siendo la candidata individual más votada.

Su primer labor de la jornada fue la de fiscalizar, tarea que se fue dividiendo entre todos los integrantes de Cambiemos. «Teníamos una gran incertidumbre, no contábamos con datos previos ni tendencias en el escenario político local así que todo lo que conseguimos hoy nos trae mucho alivio porque vemos que el trabajo que hicimos se vio. Lo que dijimos en los medios de caminar la ciudad era real y se trabajó mucho», sostuvo apenas llegada a la sede del Comité Radical sunchalense, el cual ofició de búnker del partido.

«La emoción que tengo hoy es porque la presión era la de tener un buen piso, que era lo que queríamos lograr y de lo cual charlábamos en las reuniones de equipo. Nos da tranquilidad para saber que estamos por buen camino», comentó para reconocer que «desde la inexperiencia que tengo en política, el resultado no deja de sorprenderme, no lo voy a negar. Sé de la fuerza del espacio político que integro y hay un plus que uno no tiene y que en el día de elecciones se ve y eso me pone muy contenta».

«Nuestro piso también está en el trabajo de Marita, que se ve y nosotros tenemos que seguir haciendo ese camino que ella comenzó», continuó.

De aquí en adelante, existe mucho camino por recorrer, teniendo la sensación del viento a favor, del primer lugar obtenido pero también la responsabilidad de revalidar estos votos en las Generales de noviembre. «Tenemos que ser prudentes con lo que uno promete. Llegamos a hoy siendo sinceros, explicándoles a la gente de Sunchales qué podemos hacer y ofreciendo a la gente cosas trascendentales pero que son básicas y que tienen que ver con el esfuerzo, con la responsabilidad, con la honestidad y con la necesidad de generar un Sunchales mejor. Sunchales tiene que explotar, tiene con qué y desde el Concejo ese es el trabajo que queremos hacer», sostuvo.