Elecciones 2021: Se cierran los comicios y comienza el recuento

En un contexto particular, cerraron los primeros comicios de este 2021 en donde las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, terminaron siendo una verdadera prueba de organización, tolerancia y madurez. Ocurre que, además de coexistir dos sistemas electorales diferentes -provincial y nacional- también dijeron presente las normativas de pandemia por lo que todo fue diferente.

Las dificultades en el armado de las mesas ante la falta de autoridades es ya un clásico y esta vez no fue diferente. Minutos antes de las 8, los Directores de escuelas ya echaban mano a las listas de reemplazo al ver que no se hacían presentes quienes estaban convocados para liderar las mesas.

Luego, ya iniciado el proceso, no terminó siendo la mejor experiencia el horario especial para adultos mayores y personas con comorbilidades ya que en esa franja -inicialmente prevista para este grupo- también se pudieron ver a jóvenes que hicieron la cola sin prestar atención a las recomendaciones que en las semanas previas se habían difundido por distintos medios.

La labor de los «Facilitadores Sanitarios», nueva figura para muchos de los integrantes del Ejército Argentino que tradicionalmente forman parte de las elecciones, terminó siendo fundamental para agilizar las colas que se formaban fuera de cada establecimiento educativo. De su atención dependía que se formen o no filas extensas puesto que tenían la posibilidad de ir llamando por mesa, agilizando la votación.

Con el correr de las horas, esto se fue aceitando y ya luego del mediodía, todo fluyó de buena manera en líneas generales, ya no registrándose tanta cantidad de gente fuera de cada escuela. No obstante, los comentarios y repercusiones por las esperas de la mañana y los desaprensivos que no dejaban lugar a quienes tenían prioridades, continuaba escuchándose por diferentes sectores de la ciudad.