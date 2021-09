LRF: El fin de semana se pone en marcha el Fútbol Senior

El sábado en cancha de San Isidro de Egusquiza se pondrá en marcha el torneo de Fútbol Senior, el único que faltaba para que toda la Liga Rafaelina esté en actividad. Se confirmaron tres adelantos en Primera A, dos el jueves y uno el viernes.

Anoche se reunió el HCD el cual trató el siguiente Orden del Día:

1- Aprobación Boletín 2.875, por unanimidad. Previa lectura, los anexos informes de árbitros se elevan al HT Penas. El delegado de Unión de Sunchales hace una queja del arbitro del partido ante Deportivo Ramona, mencionando que uno de sus jugadores sufrió una quebradura y no hubo sanción en dicha jugada.

2- Lectura de correspondencia: Nota de Belgrano de San Antonio informando que por aislamiento de jugadores por contacto estrecho (presentando documentación) no pueden jugar los encuentros de inferiores ante Sp. Santa Clara y La Hidráulica. Se reprogramarán el próximo martes. Nota de la Federación Santafesina recordando que el próximo viernes se llevará a cabo la reunión de comisión de manera presencial.

3- Informe de tesorería y pases de jugadores.

4- Se recuerda que el 10/09 venció la 2ª cuota de los cupones. Aquellos que aún no abonaron, se solicita que lo hagan a la brevedad.

5- Se informa que el próximo sábado comenzará el torneo Apertura de Fútbol Senior. La fecha se jugará en cancha de San Isidro de Egusquiza con estos horarios:

14 hs.: Quilmes vs. Dep. Bella Italia

15:30 hs: Dep. Susana vs. Brown de San Vicente

17 hs.: San Isidro vs. Moreno de Lehmann

Con el arranque del Senior, todos las categorías y torneos de la Liga Rafaelina estarán en marcha, después de una larga inactividad

6- Se informa que la última fecha de Primera A se comenzó a jugar con los carnet del Sistema Comet, sin dudas un gran adelanto para los torneos de nuestra Liga. El próximo año todas las categorías jugarán con dichos carnets.

8- Hoy miércoles se jugará el encuentro pendiente entre Florida de Clucellas vs. Sp. Norte a partir de las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

9- Adelantos 10ª fecha Primera A:

Bochofilo Bochazo vs. Unión de Sunchales jueves a las 1as 19:30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.

Talleres M. Juana vs. Atl. Rafaela jueves a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Dep. Aldao vs. Peñarol viernes a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

10- Adelantos 11ª fecha Primera A:

Unión vs. Dep. Libertad jueves 23/09 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.

Atl. Rafaela vs. Ferrocarril del Estado jueves 23/09.

9 de Julio vs. Talleres viernes 24/09.