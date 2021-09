LRF Inferiores – F7: Siguen definiéndose las Categorías de forma anticipada

Con la reciente disputa de la Séptima Fecha, el Torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa final. En esta ocasión, volvieron a consagrarse campeones de forma anticipada, cuando aún restan dos partidos por disputarse.

El fin de semana anterior los chicos de la Séptima de Ferrocarril del Estado ya se habían asegurado el título, sumándose ahora Atlético en la categoría 2010. En las restantes categorías, el campeonato viene algo más parejo y son varios los tienen chances matemáticas.

A continuación, todo lo ocurrido con resultados, goleadores, posiciones y lo que se le viene a cada elenco.

Quinta División:

– Unión 0 vs. Atlético de Rafaela 2 (Francesco Toldo y Nicolás Lencina).

– Independiente San Cristóbal 0 vs. Libertad 0.

Sexta División:

– Unión 0 vs. Atlético de Rafaela 2 (Agustín Luna y Nicolás Varela).

– Independiente San Cristóbal 1 vs. Libertad 3 (Marcos Calvo, Joaquín Reynoso y Juan Ignacio Dantoni).

Séptima División:

– Unión 1 (Julián Villarruel) vs. Atlético de Rafaela 2 (Enzo Velázquez y Thomas Hernández).

– Independiente de San Cristóbal no presenta divisional y cede los puntos.

Octava División:

– Unión 1 (Yonatan Re) vs. Atlético de Rafaela 2 (Federico Liotta y Renato Sánchez).

– Independiente San Cristóbal 0 vs. Libertad 0.

Novena División:

– Unión 0 vs. Atlético de Rafaela 3 (Diego Maciel, Santino Boidi y Nicolás Wabeke).

– Independiente San Cristóbal 1 vs. Libertad 1 (Sebastián Larrea).

Posiciones: Atlético de Rafaela 19 puntos seguido Unión(S) 16.

Novena Especial:

– Unión 0 vs. Atlético de Rafaela 1 (Mateo Querini).

Categoría 2009:

– Atlético de Rafaela 7 vs. Unión 0.

– Libertad 2 (Aldair Toloza y Alejo Yosviack) vs. Independiente San Cristóbal 0.

Categoría 2010:

– Atlético de Rafaela 1 (Nicolás Rosas) vs. Unión 0.

– Libertad 2 (Matías Baccari y Lorenzo González) vs. Independiente San Cristóbal 1 (Santiago Rubin).

Categoría 2011

– Libertad 1 (Bautista Elizalde) vs. Independiente San Cristóbal 2.

Próxima Fecha – Octava:

– Libertad vs. Ferrocarril del Estado.

– Argentino Quilmes vs. Ben Hur.

– Peñarol vs. Unión.

– Atlético de Rafaela vs. Sportivo Norte.

– Independiente San Cristóbal vs. 9 de Julio.

Nota: En Infantiles se invierten las localías.