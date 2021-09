LRF – F10: Aldao igualó con Peñarol y sigue sumando

Anoche, en el último adelanto de la Décima Fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol el Deportivo Aldao y Peñarol igualaron 0 a 0. En el elenco rafaelino se fue expulsado Chantiri, a los 17 minutos de la primera parte.

En Reserva fue triunfo para Peña por 2 a 0.

Domingo:

– Argentino Quilmes vs. 9 de Julio.

– Ferrocarril del Estado vs. Florida de Clucellas.

– Deportivo Libertad vs. Brown de San Vicente.

– Deportivo Ramona vs. Sportivo Norte.

– Ben Hur vs. Deportivo Tacural.

Posiciones: 9 de Julio 27, puntos; Quilmes 22; Libertad 16; Peñarol 16; Atlético de Rafaela 15; Ferrocarril del Estado 15; Deportivo Tacural 15; Ben Hur 13; Brown San Vicente 13; Deportivo Aldao 13; Bochazo 11; Sportivo Norte 8; Talleres de María Juana 8; Unión de Sunchales 7; Dep. Ramona 6; Florida de Clucellas 5.