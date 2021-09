LRF – F10: Libertad se impuso a Brown de la mano de Triverio

(Por: Prensa Libertad) – En la tarde de este domingo, Libertad sumó tres puntos vitales para seguir prendido en la pelea. Derrotó 2 a 1 a Brown de San Vicente en el estadio «Dr. Plácido Tita» con dos goles de Jair Triverio, remontando un resultado adverso, ya que la visita se puso en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo.

Los dirigidos por el entrenador Juan Garello comenzaron mejor. A los 3′ Marcos Quiroga rescató un rebote en la puerta del área y definió por encima de la humanidad del arquero, yéndose arriba del horizontal. A los 15′, Jair Triverio desbordó por derecha, sacó el centro hacia atrás y Fernández estrelló su remate en el travesaño. A los 17′, la visita abrió el marcador mediante un córner rasante, la pelota cruzó entre varias piernas y le quedó servida a Nuñez en el cuadro chico, remató pero el arquero Unrein tapó con el pie y Nuñez pudo aprovechar el rebote para abrir el marcadore. La igualdad llegó a los 21′, cuando Marcos Quiroga asistió de primera a Jair Triverio cuando ingresaba al área y con remate cruzado de zurda estableció la igualdad en uno.

En el complemento, el juego pasó por el mediocampo donde se disputaban la pelota en ese sector, sin inquietar los arcos. A los 55′, Esteban Córdoba ganó en velocidad por derecha e ingresó al área pero su remate se fue arriba del travesaño. El local tuvo una oportunidad con un remate de Jair Triverio apenas ancho, exigiendo al uno visitante. A los 77′ se vio la más clara para la visita cuando un cabezazo en el primer palo de Sosa le posibilitó a Lobos tener el arco a su merced en el segundo palo pero definió afuera. A los 78′, Enzo Fernández guapeó para ganar una pelota dividida en el círculo central, asistiendo de primera a Jair Triverio por derecha que ganó en velocidad a su marca y definió con un derechazo cruzado. Palo y gol, poniendo cifras definitivas en el estadio Dr. Plácido Tita.

Con este triunfo, Libertad achicó diferencias con el puntero, 9 de Julio que perdió por la mínima frente a Quilmes.

Síntesis

Libertad 2: Gastón Unrein; Braian Visetti; Flavio Díaz, David Lencina y Martín Correa (Alejandro Sosa); Agustín Costamgna, Alexis Mansilla, Gastón Cejas y Marcos Quiroga; Jair Triverio (Axel Gravenbarter) y Enzo Fernández. DT Juan Carlos Garello.

Brown de San Vicente 1: Mario Aroca; Guillermo Ensabela (Franco Sosa), Martín Lobos, Dángelo Restelli y Emanuel Milanesio (Nahuel Giménez); Alex Santillán (Ramón Sotelo), Agustín Lencina, Lautaro Díaz y Esteban Córdoba (César Berazategui); José Nuñez y Facundo Hang. Alejandro Zurbriggen.

Goles: ´17 José Nuñez (BSV); ´21 Jair Triverio (L); ´78 Jair Triverio (L).

Amonestados: en Libertad Jair Triverio y Agustín Costamagna. En BdSV Martín Lobos y Guillermo Ensabela.

Árbitro: Rodrigo Pérez. Líneas: Facundo García y Víctor Colman.

Resultados de la Fecha

> Ferro Carril del Estado 1 vs. Florida de Clucellas 0.

> Quilmes de Rafaela 1 vs. 9 de Julio de Rafaela 0.

> Deportivo Ramona 3 vs. Sportivo Norte 0.

> Sportivo Ben Hur 7 vs. Deportivo Tacural 0.

> Talleres de María Juana 0 vs. Atlético de Rafaela 2.

> Bochófilo Bochazo de San Vicente 2 vs. Unión de Sunchales 1.

> Deportivo Aldao 0 vs. Peñarol de Rafaela 0.