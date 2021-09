LRF Infantiles – F8: Libertad y Unión luchan por campeonar en las últimas categorías por definirse

En la tarde del pasado sábado se disputó la Octava Fecha del torneo Apertura de las Divisiones Inferiores de la Primera A que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol y hubo gritos de campeón en algunas categorías, consagrándose los equipos a falta de la disputa de una Fecha.

Quinta División:

– Libertad 0 vs. Ferro de Rafaela 3.

– Peñarol 0 vs. Unión 1 (Iván Baudín).

– Principales posiciones: Atlético de Rafaela 21 puntos (campeón); 9 de Julio 17.

Sexta División:

– Libertad 1 (Gian Milanesio) vs. Ferro 0.

– Peñarol 2 vs. Unión 1 (Uriel Funes).

– Posiciones: Atlético de Rafaela 20 puntos; Ben Hur 19.

Séptima División:

– Libertad 1 (Román Basualdo) vs. Ferro 1.

– Peñarol 2 vs. Unión 0.

– Posiciones: Ferro 24 puntos (campeón); Atlético 19.

Octava División:

– Libertad 3 (Agustín Moretti -2- y Laureano Deffler) vs. Ferro 0.

– Peñarol 0 vs. Unión 0.

– Posiciones: Ben Hur 17 puntos; Unión y Libertad 17.

Novena División:

– Libertad 3 (Yamil Galotto, Martín Narvaéz y Tomás Rosso) vs. Ferro 0.

– Peñarol 0 vs. Unión 2 (Gerónimo Autino y Tomás Franza).

– Posiciones: Atlético de Rafaela 22 puntos; Unión 19.

Novena «Especial»:

– Libertad 0 vs. Ferro 0.

– Peñarol 2 vs. Unión 3 (Gino Villa -2- e Isaías Cuello).

– Posiciones: Atlético de Rafaela 23 puntos (campeón); Unión y Ben Hur 19.

Infantiles

Categoría 2009:

– Ferro 3 vs. Libertad 2 (Martín Werro y Augusto Turco).

– Unión 2 (Jamud x2) vs. Peñarol 0. Tercer tiempo 0 a 0.

– Posiciones: Atlético de Rafaela 21 puntos (campeón); Sportivo Norte 16.

Categoría 2010:

– Ferro 0 vs. Libertad 2 (Martín Ballari -2-).

– Unión 1 (Barra) vs. Peñarol 1. Tercer tiempo 0 a 1.

– Posiciones: Atlético de Rafaela 21 puntos; Peñarol 18.

Categoría 2011:

– Unión 0 vs. Peñarol 1. Tercer tiempo 0 a 0.

– Ferro 0 vs. Libertad 3 (Alan Lucero, Valentino neifer y Bautista Elizalde).

Categoría 2012:

– Unión 0 vs. Peñarol 1. Tercer tiempo 0 a 0.

– Ferro 1 vs. Libertad 1 (Lorenzo Ponte).

Categoría 2013:

– Unión 0 vs. Peñarol 0. Tercer tiempo 2 (Luque y Díaz) a 0.

– Ferro 0 vs. Libertad 0. Tercer tiempo 1 a 2 (Joel Ficetto).

Categoría 2014:

– Unión 2 (Ferreyra, Santillan) vs. Peñarol 0. Tercer tiempo 0 a 3.

– Ferro 0 vs. Libertad 1 (Johan Ficceto). Tercer tiempo 2 a 2.

Categoría 2015/16:

– Unión 4 (Kañevsky mateo, Werger, Ferreyra x2) vs. Peñarol 0. Tercer tiempo 0 a 2.

– Ferro 4 vs. Libertad 0.

Próxima Fecha – Novena

Será la última Fecha por disputar en el campeonato, quedando por definir las categorías de Sexta, Octava y Novena División.

– Peñarol vs. Sportivo Norte.

– Argentino Quilmes vs. Unión.

– Libertad vs. Ben Hur.

– Independiente de San Cristóbal vs. Ferro.

– Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio.