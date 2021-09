Federal A: Unión tiene todo definido para la doble Fecha que se aproxima

El Bicho Verde sabe que tras la derrota del fin de semana en Salta ante Central Norte, debe sumar de a tres en condición de local cuando reciba a Chaco For Ever. Será el segundo de tres partidos consecutivos ante los cuatro equipos más encumbrados de la clasificación, estando luego en la lista Racing de Córdoba.

Además, será fundamental un triunfo para no salir del grupo de los ocho equipos clasificados que aún sigue teniéndolos como participantes. Unión se encuentra en una zona de la tabla en la cual hay varios equipos y no dejar puntos en el camino permitirá encarar el tramo final de esta etapa con mejores perspectivas de avanzar a la siguiente instancia.

Unión vs. Chaco For Ever, sábado 16.30

– Árbitro: Fernando Omar Marcos, de Bahía Blanca.

– Líneas: Leopoldo Gorosito de Río Colorado y Marcos Hourticolou de Coronel Dorrego y Juan Nebbietti de Río Colorado.

En tanto, el miércoles venidero, el albiverde visitará al puntero Racing de Córdoba desde la hora 15, partido para el cual también ya cuenta con la terna definida:

– Árbitro: Guillermo Adrián González de Resistencia.

– Líneas: Fernando Abel Brillada, Mariana Beatriz Duré y Rodrigo López, de Resistencia.